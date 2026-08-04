Как влияет вода на артериальное давление: доктор объяснил главные нюансы

Пора достать свою многоразовую бутылку для воды.

Гидратация и артериальное давление тесно связаны между собой. Кровь в основном состоит из воды, пишет издание Eating well.

"При обезвоживании объем крови и артериальное давление снижаются. Когда это происходит, организм пытается компенсировать это, сужая кровеносные сосуды и задерживая натрий, чтобы вернуть артериальное давление к норме", – сообщил доктор медицины, специалист по остеопатической медицине Джасинта Аняоку.

Со временем повторяющееся или хроническое обезвоживание может создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и затруднять поддержание здорового артериального давления.

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С другой стороны, поддержание водного баланса может помочь сохранить здоровый уровень артериального давления, поскольку гидратация помогает организму поддерживать нормальный объем крови и способствует здоровому кровообращению.

Как вода снижает давление

Употребление большего количества воды может помочь снизить артериальное давление, особенно если вы страдаете хроническим обезвоживанием. Обезвоживание приводит к снижению содержания воды и увеличению содержания натрия в крови. Это вызывает выброс гормона вазопрессина, который взаимодействует с почками, пытаясь удержать воду в организме. Вазопрессин также сужает кровеносные сосуды, повышая артериальное давление. Употребление воды может помочь уменьшить скачок артериального давления и вернуть его к нормальному уровню.

"Когда организм хорошо увлажнён, ему не нужно запускать компенсаторную реакцию, которая возникает при обезвоживании. Это позволяет кровеносным сосудам находиться в более расслабленном состоянии, что, в свою очередь, снижает артериальное давление", - говорит Аняоку.

Риск развития гипертонии может снизиться

Поддержание водного баланса не только способно снизить артериальное давление, но и может уменьшить риск развития гипертонии.

"В рамках крупного продольного исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Public Health, в течение девяти лет наблюдали за взрослыми и обнаружили, что у людей, выпивавших 6 и более стаканов простой воды в день, риск развития гипертонии был ниже, чем у тех, кто выпивал 1 стакан или меньше в день", – говорит Аняоку.

Высокое артериальное давление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Многие факторы, включая генетику, питание, физическую активность и образ жизни, способствуют развитию гипертонии. Некоторые исследования показывают, что люди с гипертонией, как правило, менее гидратированы, что может быть одной из причин, по которой гидратация может играть роль в поддержании здорового артериального давления.

"Длительное увеличение потребления жидкости может способствовать выведению натрия, что снижает артериальное давление", – говорит диетолог Патриция Колеса.

Артериальное давление может временно повышаться

Хотя употребление большего количества воды, как правило, способствует поддержанию нормального артериального давления, в некоторых ситуациях оно может привести к временному повышению – и это может оказаться даже полезным. Например, у некоторых людей при вставании наблюдается падение артериального давления, что может вызывать головокружение. Хотя это может случиться с кем угодно, у людей с ортостатической гипотензией этот симптом проявляется особенно выраженно. При этом состоянии систолическое артериальное давление (САД) падает на 20 мм рт. ст. или более, а диастолическое артериальное давление (ДАД) – на 10 мм рт. ст. или более в течение трёх минут после вставания.

В таких случаях быстрое выпивание 300–500 миллилитров (около 2 чашек) воды может помочь восстановить артериальное давление. Тот же временный эффект может наблюдаться и у здоровых людей.

Это происходит по двум основным причинам. Во-первых, употребление воды увеличивает объем крови, что может повысить давление в кровеносных сосудах. Во-вторых, быстрое глотание воды стимулирует симпатическую нервную систему – реакцию организма "бей или беги" – что может вызвать цепь реакций, включающую сужение кровеносных сосудов, что приводит к повышению артериального давления.

Ранее УНИАН писал, что есть для нормального кровяного давления.

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