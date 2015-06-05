Порошенко анонсировал стратегию возвращения Крыма

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже в ближайшее время будет представлена стратегия возвращения Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

"Могу отметить, что сегодня стратегия завершается уже как целостный документ в Совете национальной безопасности и обороны, и она будет представлена в ближайшее время... Крым остается нашим первым приоритетом", - подчеркнул Порошенко, отвечая на вопрос о том, когда будет представлена четкая стратегия возвращения и освобождения Крыма от российской оккупации.

Вместе с тем Порошенко согласился, что необходимо повысить уровень координации действий украинской власти в вопросе возвращения Крыма.

Читайте такжеУкраина подготовила иски в международные суды против России за аннексию Крыма

"Но это не только координация действий украинских властей. Я еще раз подчеркиваю, что это позиция международной солидарности вокруг Крыма", - отметил глава государства, напомнив о решении Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций об осуждении аннексии Крыма Россией.

Как сообщал УНИАН, Порошенко считает возвращение Крыма сверхсложной задачей, но отмечает, что Украина будет делать все для восстановления контроля над полуостровом.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Из-за этих действий в 2014 году США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.