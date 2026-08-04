Украина использует боевых роботов для усиления войск, противостоящих РФ, – Bloomberg

Украина поставила перед собой цель изготовить в этом году не менее 50 000 таких машин для использования на поле боя.

Когда группа российских штурмовых войск приблизилась к украинским оборонительным позициям на участке фронта к востоку от Донецка, их встретил неожиданный противник: боевой робот, вооруженный огнеметом, пишет Bloomberg.

Издание сообщило, что когда россияне заняли позиции возле лесополосы, робот приступил к делу, превратив сухую летнюю траву вокруг них в пылающий котел.

По словам главного инженера 93-й отдельной механизированной бригады Украины с позывным "Маг", за ним следовал пулеметный расчет, чтобы уничтожить выживших нападающих.

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Приводятся данные, что Украина поставила перед собой цель изготовить в этом году не менее 50 000 таких машин для использования на поле боя, чтобы усилить войска, противостоящие российским вооруженным силам.

"Уже невозможно представить оборону без дронов, и то же самое касается беспилотных наземных транспортных средств. Логистика на передовой, эвакуация раненых, боевые задачи – использование беспилотных наземных транспортных средств сейчас расширяется самыми быстрыми темпами", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Издание сообщило, что в июле украинские военные доставили на берег дистанционно управляемого боевого робота с помощью беспилотного морского дрона, который пролетел 11 километров, чтобы добраться до берега оккупированной Кинбурнской косы на юге Украины.

"Наземный робот Wolly 7.62 был оснащен пулеметом с боекомплектом, из которого он обстреливал позиции российских войск, заставив их отступить с части побережья, после чего робот самоуничтожился", – добавляется в статье.

По словам военнослужащего с позывным House Goblin, который предложил использовать робота стоимостью 8 000 долларов в составе 123-й отдельной бригады территориальной обороны, штурм проводили четыре украинских оператора.

Украинские чиновники заявляют, что беспилотные системы помогают компенсировать отставание армии от России по численности личного состава, освобождая солдат от выполнения таких задач, таких как опасные логистические перевозки для обеспечения войск на передовой и эвакуация раненых, и тем самым спасая их жизни.

Издание подчеркивает, что это чрезвычайно важный аспект в стране, которая сталкивается с сопротивлением мобилизации, необходимой для пополнения рядов 900-тысячной армии Украины.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди рассказал, что пехотные подразделения также используют беспилотные транспортные средства для выполнения боевых задач. Некоторые из них используются для доставки мин или проведения атак.

"Зона, простирающаяся как минимум на 25 километров от линии соприкосновения, фактически является "зоной смерти", где риск потерь чрезвычайно высок из-за большого количества дронов. Поэтому замена человеческого фактора на дроны значительно сокращает потери", – отметил он.

В статье подчеркивается, что, имея население, составляющее примерно четверть населения России, и значительно меньшую экономику, Украина не имела иного выбора, кроме как пытаться превзойти своего противника в инновациях.

Отмечается, что Россия также усовершенствовала свою технологию беспилотников, модифицировав иранские беспилотные аппараты "Шахед" для повышения их скорости и точности. Она первой начала применять на поле боя ударные беспилотники, управляемые с помощью легкого волоконно-оптического кабеля, а не радиосигналов, чтобы избежать радиопомех.

"Если в первые годы войны преобладали танковые формирования и масштабные перемещения войск, то сейчас ситуация на линии фронта на востоке и юге Украины в основном находится в состоянии патовой ситуации, а её мониторингом занимаются беспилотники, наносящие удары по любой движущейся цели", – поясняет издание.

К этому добавляется ещё и геополитическая составляющая, поскольку США и Европа стремятся адаптировать свои вооружённые силы к новым реалиям войны.

В статье отмечается, что хотя путь Украины к вступлению в Организацию Североатлантического договора остается заблокированным, страны НАТО выстраиваются в очередь, чтобы перенять её тактические инновации с использованием дронов и роботов.

Объясняется, что в связи с тем, что Украина заключает соглашения о партнерстве в сфере оборонного производства с рядом европейских государств, Киев видит возможность занять центральное место в структурах безопасности континента, даже не являясь членом НАТО.

Издание отметило, что Украина уже заключила соглашения о поставках дронов со странами – от Саудовской Аравии до Нидерландов, – и в настоящее время обсуждаются новые оборонные партнерства, в частности с США.

В мае секретарь армии США Дэн Дрисколл назвал операционную систему украинской сети дронов "абсолютно невероятной":

"Она полностью интегрирует каждый дрон, каждый датчик и каждую огневую платформу в единую сеть. Наша система этого не делает".

Издание напомнило, что 13 апреля этого года Зеленский объявил, что Украина впервые захватила российскую позицию и заставила солдат сдаться, используя исключительно наземных роботов и дроны.

"Будущее уже на передовой, и Украина его создает", – написал он в Telegram.

Бывший заместитель начальника штаба армии США Джек Кин в интервью Sky News Australia 23 июля заявил, что украинцы достигли того, чего никогда раньше не удавалось в военном деле:

"Они вытеснили россиян с позиции, которую защищали люди, и сделали это без участия людей в бою".

Война дронов в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что благодаря новым технологиям операторы дронов в Украине имеют возможность управлять беспилотниками из относительно более безопасных мест, находящихся за сотни или даже тысячи километров от фронта. ВИ отмечает, что они чаще используют спутниковую связь, что позволяет работать вдали от места запуска – потенциально даже из другой страны. Однако дроны, как и раньше, часто приходится доставлять к месту запуска и готовить, а значит, солдаты пока все еще нужны ближе к опасности – по крайней мере, на данный момент.

Также мы писали, что Украина смещает акцент на новые боевые возможности – производство наземных роботизированных систем и дронов-перехватчиков. Кроме того, развиваются технологии, при которых одни беспилотники могут запускать другие аппараты, формируя сети систем, работающих в воздухе, на земле и на море. Отмечается, что часть этих разработок становится все более автономной и использует элементы искусственного интеллекта. С каждой новой инновацией, как подчеркивают авторы статьи в ВИ, дроны радикально меняют способ ведения войн.

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