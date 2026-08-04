В последний месяц лета в Украине будет продолжаться мобилизация мужского пола.

В Украине продлили военное положение до 31 октября, а вместе с ним продлена и всеобщая мобилизация для мужского пола. Мы назвали категории мужчин, которых отправят на военную службу в первую очередь. А также объяснили, как сейчас проходит призыв в Вооруженные Силы.

Кто подлежит мобилизации в Украине

Обязательный призыв во время военного положения в нашей стране действует только для мужского пола - все женщины служат добровольно. Показатель того, со скольки лет мобилизация в Украине, не менялся с апреля 2024 года. Сейчас призывной возраст длится с 25 лет до момента исполнения 60 лет (в 60 уже не призывают). Молодым людям до 25 лет тоже могут выдать повестку, если они уже служили в армии или прошли военную кафедру.

В перечень тех, кого мобилизуют в первую очередь, входят граждане с ценными для обороны военно-учетными специальностями - операторы дронов, артиллеристы, связисты и многие другие. Также приоритетной категорией считаются призывники, у которых за плечами уже есть опыт службы в армии.

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Тем не менее всех остальных мужчин в Украине тоже могут забрать в армию. В число тех, кого сейчас могут мобилизовать, входят все пригодные по здоровью граждане мужского пола 25-59 лет, которые не имеют отсрочки или бронирования. Таких лиц могут направить в ТЦК с улицы или отправить им мобилизационную повестку.

Важно помнить, что даже если у человека есть право на отсрочку, то он обязательно должен оформить её официально. Если этого не сделать, то мобилизация в Украине такого лица считается законной, ведь в ТЦК могут не знать о его особенных жизненных обстоятельствах.

Также в армию берут добровольцев, которые хотят подписать контракт с выбранной бригадой. Добровольный рекрутинг дает возможность попасть именно в то подразделение, которое выбрал для себя призывник. В Киевском ТЦК напомнили, что кандидатам даже не обязательно обращаться для этого в Территориальный центр.

Остальным гражданам мужского пола могут прислать повестку по адресу проживания или вручить её на улице. При игнорировании такого документа мужчина может получить штраф ТЦК. Явившегося по повестке мужчину направят на врачебную комиссию, а в случае признания пригодным отправят в учебный центр для прохождения базовой подготовки. После этого призывнику подбирают военную специальность и распределяют в воинскую часть.

О каких-либо изменениях в порядке проведения мобилизации в августе информации нет. Вероятно, правила призыва до конца лета останутся такими же.

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