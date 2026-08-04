Новая версия бомбы StormBreaker будет оснащена турбореактивным двигателем: что об этом говорят аналитики

Новая модификация высокоточной бомбы GBU-53/B SDB-II StormBreaker, по словам аналитиков, будет похожа на британскую ракету Spear 3.

Американская компания RTX приблизилась к испытаниям новой версии планирующей высокоточной авиационной бомбы GBU-53/B Small Diameter Bomb II (SDB-II) StormBreaker, которая будет иметь увеличенную дальность. Об этом сообщает Defence Express.

Как заявил генеральный директор компании Крис Калио, новая разработка перешла от стадии концепции к подготовке к первому полёту менее чем за 12 месяцев. При этом он не уточнил, какие характеристики будут обновлены, когда начнутся испытания и кто станет потенциальным покупателем.

Отмечается, что вариант StormBreaker с увеличенной дальностью получит модифицированный турбореактивный двигатель TJ-150, который будет поставлять американская компания Pratt & Whitney.

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В Defence Express отмечают, что пока неизвестно, когда новое оружие будет готово к применению для нанесения ударов по российским войскам.

Аналитики отмечают, что хотя обновленные характеристики не объявляются, есть возможность приблизительно их оценить. Речь идет о высокоточной крылатой ракете Spear 3 от британской MBDA UK, которая очень похожа по концепции и использует такой же двигатель.

Как пишет издание, Spear 3 имеет раскладные крылья и может поражать цели на расстоянии более 100 км, а по некоторым данным – более 140 км. Кроме того, она имеет довольно небольшие габариты: длину 1,8 м и массу менее 100 кг.

В свою очередь, базовая GBU-53/B имеет дальность от 72 до 110 км в зависимости от высоты запуска при массе 93 кг и длине 1,76 м. Её главным отличием является то, что она не имеет двигателя и используется как типичная планирующая бомба с крыльями.

"Теперь, после интеграции двигателя, StormBreaker теоретически может получить дальность, схожую с Spear 3, – более 100–140 км, но пока это лишь оценка, ведь, например, более крупная французская AASM Hammer XLR массой 250 кг с другим турбореактивным двигателем якобы сможет лететь на 140–200 км. В то же время такое усовершенствование должно уменьшить одну из "слабостей" планирующих бомб – требования к высоте запуска, которая делает самолет-носитель более уязвимым для вражеских истребителей и ПВО", – поясняют в Defence Express.

Аналитики обратили внимание на то, что обновленный дальнобойный авиационный вариант GBU-53/B разрабатывается на основе наработок по модификации этой бомбы для наземного запуска.

"О работе над последней стало известно в начале 2025 года, а уже через несколько месяцев были проведены её первые испытания, причём для запуска использовался уже имеющийся на рынке ракетный двигатель", – резюмировали аналитики.

Развитие вооружений в США

Ранее в США показали секретный дрон Blizzard. Его внешний вид больше напоминает классическую крылатую ракету. Как отмечалось, новую модульную беспилотную систему можно запускать с земли, истребителей или транспортных самолетов. Ее назначение зависит от установленного оборудования.

Помимо ударной конфигурации, Blizzard можно оснащать системами радиоэлектронной борьбы и другим специализированным оборудованием.

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