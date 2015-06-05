Порошенко: никогда не допущу проведения референдума об отсоединении Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время пресс-конференции по итогам первого года президентства.

«Вопрос об отсоединении Донбасса – это провокация. Я, как президент, как Верховный главнокомандующий, как гарант Конституции являюсь гарантом территориальной целостности Украины. Никогда не допущу проведения референдума с вопросом об отсоединении Донбасса», - заявил он.

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«А вот насчет режима местного самоуправления. Если это потребует конституционных изменений, есть соответствующая конституционная процедура, включающая в себя и референдум, и тут я как гарант Конституции обеспечу свободное волеизъявление граждан, чтобы все украинцы имели возможность высказаться, как они видят будущее Донбасса, но я подчеркиваю, обязательно в составе Украины», - добавил Порошенко.