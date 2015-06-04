Полный текст ежегодного послания Порошенко Верховной Раде

УНИАН публикует полный текст его речи, а также аналитический доклад к посланию, который депутатам раздали на флешках.

Дорогие соотечественники!

Пресвятые отцы!

Уважаемые иностранные гости!

Уважаемые народные депутаты!

Уважаемый господин Премьер-министр, уважаемые члены Правительства!

Каждый из нас, кто олицетворяет сегодня украинскую власть, год назад четко представлял, на что он идет. Да и до сих пор аж вздрогнешь, как вспомнишь, в каком же состоянии оказалась тогда страна после того, как клептократический режим Януковича четыре года сознательно приближал ее к национальной катастрофе, как уверенно вел дело до конца украинской истории, который был запланирован за пределами Украины.

Кроме бюджета, потому что деньги никому не доверялись, все было отдано в полное распоряжение соседней страны, и она ускоренными темпами осуществляла демонтаж украинского государства. Кроме ликвидации армии и спецслужб, руки дошли даже до того, что в «Нафтогазе» вопросами реверса газа из Европы занимался гражданин России, который первоначально же после Революции бежал в Москву вместе со всей бандой.

Что всплывает в памяти о тех днях? Аннексирован Крым. Российские боевики захватили большую часть Донбасса. Подстрекаемые Москвой сепаратисты разжигают пророссийские восстания в Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне, во многих других городах. Кремль готовился к расчленению Украины, знал, что его пятая колонна окончательно уничтожила украинскую армию, обезоружила ее, оставила голой и босой. В марте 2014 года к выполнению задач было готово чуть больше 5000 воинов, да и то, если бы они нашли горючее доехать до фронта. Забегая вперед скажу, что сейчас в зоне антитеррористической операции обороняют страну более 50 тысяч украинских героев, а общую численность Вооруженных сил Украины мы довели до 250 тысяч, и сегодня нам есть чем защищать Родину.

Тогда деморализованная Майданом милиция разбежалась. На улицах городов появились полбеды, что ряженые, а беда, – что вооруженные лица. Прикрываясь святыми именами майдановцев и добровольцев, тогда они делали разбой и рэкет.

В старом Парламенте тогда заседали «регионалы» и коммунисты, которые с каждым днем все выше и выше пытались поднять головы.

В Государственном казначействе царил настоящий вакуум. Там даже забыли как пахнут деньги. И это при том, что за 2010-14 годы Украина наодалживала больше, чем за все годы независимости.

К чему я это все напоминаю. Чтобы правильно спрогнозировать, как оно будет, адекватно оценить, как оно есть, стоит иногда вспомнить, – а как же оно было, и от края какой гибели мы тогда отскочили.

Главное наше достижение за прошедший год: всем смертям наперекор мы – а под «мы» я имею в виду всех нас как великую Украинскую нацию – все мы сохранили Украину. Как тут не вспомнить слова Василия Симоненко «Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ!».

Уважаемые народные депутаты!

Шесть месяцев назад мы создали наше реформаторское большинство, начали партнерские отношения между Президентом, Верховной Радой, Премьер-министром и Правительством.

У меня часто спрашивают, доволен ли я работой Правительства? Нет. Доволен ли я работой Верховной Рады? Очевидно, также нет. Скажу больше, я не доволен и своей работой. Мне грех жаловаться на недостаток критики в прессе, но никто не критикует меня больше, чем я сам.

Знаете, почему? Потому что народ всеми нами очень не доволен. И мы не имеем ни малейшего права жаловаться на людей, которые доверили нам страну. Мы не должны жаловаться на строгие требования и жесткие критерии. Вы, депутаты, министры, как и я, Президент, – точно не те, кому сейчас в стране труднее всех.

Наша общая задача – удвоить и утроить усилия ради перемен в стране. Время также проанализировать, насколько наши действия соответствуют выбранной стратегии, спланировать ближайшие тактические задачи и шаги.

Со стратегическим курсом украинский народ определился во время нашей Революции Достоинства и своим голосованием на внеочередных президентских и парламентских выборах. Эти три события в совокупности своей стали очевидным и неоспоримым фактором европейского выбора украинцев.

Конец пресловутой многовекторности внес полную ясность в вопрос не только внешней ориентации, но и внутренней политики. Это – однозначный и бесповоротный курс на вступление в Европейский Союз и глубокая европеизация Украины. Период торжественных помпезных процедур прошел. Мы начали тяжелую, рутинную и кропотливую домашнюю работу по обеспечению евроинтеграции.

Твердое решение украинцев повернуть из исторических задворков на современный европейский автобан пришлось по душе не всем нашим соседям. Когда в феврале-марте 2014 года враг начал аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, он планировал, что за год Украина исчезнет с политической карты Европы, а мы, украинцы, погибнем, как те летописные обры.

В Кремле рассчитывали, что посеянные российскими спецслужбами бациллы спровоцируют эпидемию сепаратизма во всех восточных и южных областях. Но эта идея не нашла поддержки нигде, включительно с Донбассом. И даже во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей сепаратисты удерживаются у власти только благодаря российским багнетам. А над прожектом «Новороссии» его авторы и промоутеры несколько недель назад собственноручно поставили большую могильную плиту.

Лишь за год страна, которая в течение двух десятилетий привыкла к бессмысленной политике абсурдного пацифизма, создала современные Вооруженные Силы, которые освободили от оккупантов большую часть Донбасса. Добровольческие батальоны и волонтеры, труженики ВПК, миллионы и миллионы украинцев в колоссальном патриотическом порыве и, главное, – наши героические Вооруженные Силы – все вместе обеспечили это настоящее чудо над Донцом. На наших восточных рубежах мы остановили сильнейшую армию континента. Ведь там против нас воюют не «шахтеры» или «трактористы», а как мы убедительно доказали всему миру – регулярные, вооруженные до зубов подразделения российских вооруженных сил.

Несмотря на успехи в создании армии, следует честно признать: мы на сегодняшний день обеспечили хотя и качественно иной, чем год назад, но все еще минимально необходимый уровень обороноспособности государства. Мы даже не все дыры залатали, порой все еще не хватает самого необходимого, тем более, что численность армии увеличивается. Если смотреть на картину статичной, в ней полно огрехов, не слишком много достижений, и слишком много недостатков, но за динамику, – так как оно разворачивалось в течение года, как было и как стало, – нам нечего стыдиться.

И волонтерский десант в Минобороны стал образцом сотрудничества гражданского общества и власти. Именно они повседневным самоотверженным трудом трансформируют консервативную, громоздкую и неповоротливую систему управления и обеспечения, эта система закостенела еще со времен Ворошилова и Буденного. И этот титанический труд следует продолжить, поскольку реформа Вооруженных Сил, успешно начавшись, еще очень и очень далека от завершения.

***

Мы не смогли бы остановить врага без широкой международной коалиции в поддержку Украины и без действенных и эффективных санкций всего мира против Российской Федерации, они нанесли мощный удар по российской экономике, повлекли за собой ощутимое падение ВВП.

Показательно, что завтра-послезавтра перед саммитом «Большой семерки» в Германии в Киев приедут мировые лидеры и наши надежные партнеры и друзья. 5 июня в Украине с первым в истории украинско-японских отношений официальным визитом прибывает Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а 6-го июня – большой друг Украины и украинского народа Премьер-министр Канады Стивен Харпер. Это – настоящая демонстрация твердой и всесторонней поддержки Украины со стороны всего мира. Очень символично – на американском континенте Канада, на Дальнем Востоке – Япония. Весь мир.

Поразительная солидарность мира с Украиной, хотя глобально и вызванная положительным впечатлением от проевропейской Революции Достоинства, не генерируется автоматически! Она требует больших, порой титанических усилий украинской дипломатии, которая в защиту Отечества вносит вклад, сравнимый с ратным подвигом Вооруженных Сил.

Россия противостоит нам не только вдоль границы и линии соприкосновения, а и во всех странах и столицах мира, не жалея своих неограниченных ресурсов. География антиукраинской активности носит глобальный характер. Однако наши друзья в Америке и Европе с нашей подачи крепко держат единую, консолидированную позицию, в которой Россия, несмотря на все усилия, так и не смогла пробить брешь. И не допустить подобного – это главное задание, которое я здесь и сейчас ставлю нашим дипломатам.

В очередной раз мощное европейское международное единство мы ощутили две недели назад в Риге на саммите «Восточного партнерства». Несмотря на то, что Украина в состоянии войны, несмотря на то, что часть границы нашего государства вопреки нашему желанию контролируется не нами, несмотря на то, что внутри Украины тысячи, сотни тысяч беженцев, изгнанных Россией из мест постоянного проживания, несмотря на то, что в непубличных разговорах нам об этом главном препятствии говорили вполне откровенно – перспектива безвизового режима впервые приобрела фиксированное место в календаре. Ждать осталось совсем недолго, но чтобы удачно финишировать, нам нужен соответствующий рывок. Все технические задачи должны быть выполнены до конца августа, а в сентябре мы ожидаем последнюю оценочную миссию ЕС. Я лично в ежедневном режиме буду контролировать этот напряженный график, и Правительство, мой партнер должен почувствовать, какая большая на нас с вами ответственность.

Кстати, об ответственности. Только что мне ответили, что по моему настоянию руководитель Государственной миграционной службы отправлен в отставку, потому что по линии именно этого ведомства европейские партнеры предъявили наибольшее количество нареканий.

И, наконец, с 1 января 2016 года Соглашение об ассоциации, подписанное год назад, начинает действовать в полной мере, – несмотря на тщетные старания и бессильную злобу нашего бывшего «стратегического партнера». Я бы очень хотел видеть в Правительстве вице-премьера, ответственного за евроинтеграцию, и я просил бы Правительство и коалицию решить этот чрезвычайно важный для Украины вопрос.

Масштабная макрофинансовая помощь со стороны МВФ и других международных организаций, государств Евросоюза, США, других стран (как самый свежий пример – решение стран «Большой семерки» поддержать Украину в вопросе реструктуризации наших внешних долгов) – все это вместе с непростыми и очень не популярными решениями и эффективными действиями всех ветвей власти позволило избежать дефолта, удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, удалось, что почти невозможно в условиях воюющей страны, без задержек выплачивать зарплаты и пенсии, замедлить падение экономики, преодолеть панику на валютном рынке. К сожалению, в мировой истории нет примеров, когда бы страна, против которой ведется агрессия, демонстрировала бы экономический бум и рост социальных стандартов.

Вспомним апокалиптические настроения осени прошлого года. Прекращение поставок газа из России, огромный дефицит угля, веерные отключения электроэнергии по всей стране – все это действительно не добавляло оптимизма. Снега и мороза некоторые ждали, как конца света. Но мы не просто перезимовали с теплом и светом, а еще и «соскочили» впервые за 23 года независимости с российской «газовой иглы». Мы впервые обеспечили реверсные поставки голубого топлива из Европы и существенно снизили зависимость от россиян. Это называется не словом, а делом – энергетическая безопасность, диверсификация, то, о чем говорили 23 года.

В стране на газовом рынке нет больше никаких посредников, которые десятилетиями паразитировали в этой сфере. Монополии и шантажа «Газпрома» положен конец! И хотя Стокгольмский арбитраж лишь в 2016-м вынесет решение по нашему иску к «Газпрому», мы уже в значительной мере ликвидировали негативные последствия контракта 2009 года, когда цена газа для Украины была в полтора-два раза выше, чем для Европы.

В первом квартале прошлого года наша зависимость от России по газу превышала 90%, а в первом квартале этого года доля российского газа в экспорте составляла лишь 37%. И мы уже имеем более 10 поставщиков из Евросоюза, и это – одна из самых существенных изменений стратегического порядка, одна из важнейших наших реформ, которую следует бесповоротно закрепить в ближайший год-два.

***

Реформы – ключевое слово в моем сегодняшнем послании. Чтобы создать реальные условия для их начала, я принял тогда непростое решение о роспуске старого Парламента и досрочных выборах новой Верховной Рады, которые оказались наиболее честными, прозрачными и демократичными в истории Украины. Мы с вами, и я за это вам очень благодарен, сформировали реформаторское большинство, коалиционное Правительство, за которое несет ответственность вся коалиция, с четкой программой изменений. И именно с этого момента и начинается отсчет периода реформ.

Если представить себя шеф-поваром, можно сказать, что немало блюд уже в печи. Для одних подходит тесто, для других – собраны все необходимые ингредиенты. Есть и такие блюда, что мы с вами даже не знали их рецепта. Все это называется «текущим статусом реформ» – в словаре Национального совета реформ. Своим Указом я создал ее из представителей всех ветвей власти и экспертов, представителей гражданского общества для координации всех реформаторских проектов.

Пять-шесть месяцев – это слишком малый срок для того, чтобы ощутить результаты. Но и чаша терпения у людей переполнена, а другого варианта, чем ускоряться, – не существует.

Реформы еще не на финише, но уже и не на старте. Изменения и наработки ощутимые в основном для экспертов и участников самого процесса. До конца года первые изменения обязательно должны стать заметными и для общества.

Мы только на стадии возведения фундамента реформ. Но я так же, как и все, недоволен темпами, и ускоряю процессы, как только может Президент в условиях парламентско-президентской республики.

***

Что меня лично беспокоит больше всего и что больше всего раздражает общество – коррупция и борьба с ней.

Что же у нас в активе, кроме твердой политической воли? Активно создаем законодательную базу и строим инфраструктуру борьбы с коррупцией. Ключевое – беспрецедентно открытые подбор и назначение Директора Национального антикоррупционного бюро. Независимая комиссия из общественных авторитетов выбирала среди примерно 170 кандидатур. Теперь в бюро так же на конкурсной основе прозрачно ищут детективов, и такая тщательная селекция требует некоторого времени. Тем не менее, первые детективы появятся уже в июне, а в октябре бюро должно начать полноценные расследования.

Принят европейский закон о прокуратуре и новый Генеральный прокурор оказался намного активнее и эффективнее предшественников. И, между прочим, прокуратуру ждут сокращения, чистки и конкурсный набор новых местных прокуроров и их заместителей.

В Киеве новая патрульная служба, созданием которой занимается Эка Згуладзе, уже за несколько недель должен положить конец легендарным поборам на дорогах. Начато принятие законов, регламентирующих реформу МВД, отделяющих силовые структуры от политических, создающие муниципальную стражу и новую полицию. Кстати, ее будущим руководителем я вижу такуго именно человека, как Эка Згуладзе, чистого, не связанного коррупционными связями, решительно настроенного на реформы. Хотя это дело, безусловно, Парламента и Правительства.

В Антикоррупционном бюро, Генеральной прокуратуре, МВД в рамках моей стратегии на привлечение иностранных специалистов назначены на ключевые должности немало специалистов с успешным опытом эффективной борьбы с коррупцией. И это не единственное преимущество иностранцев, отсутствие связей в украинской политической и деловой элите, часто коррупционных связей, гарантирует, что они будут работать, не взирая на персоналии.

Эскалаторы, которые в течение нескольких десятков лет транспортировали грузы с деньгами наверх, остановлены и демонтированы.

Громкие коррупционные скандалы, как это не парадоксально звучит, стали положительным явлением. Это катарсис, свидетельство того, что на коррупцию перестали стыдливо закрывать глаза, что с ней наконец-то начинается реальная борьба, пресса и общество стали гораздо менее терпимыми к ней.

Отставки в результате таких скандалов – шаг вперед, если сравнивать с предыдущими временами, но явно недостаточный для времен нынешних. Мы научились выявлять коррупционеров и направлять на них прожекторы, но уголовное наказание, к сожалению, еще не стало неотвратимым. Дела или валяются в судах, или валятся, или рассыпаются еще по дороге до судов.

Судебная реформа является самой сложной. И, согласно закону «Об обеспечении права на справедливый суд», введены новые правила отбора судей. За прозрачными правилами сформирован, наконец, Высший совет юстиции, благодаря которому начнется решительное обновление судейского корпуса. В этом месяце Высший совет юстиции решит, надеюсь, до сих пор не рассмотренный вопрос увольнения более 300 судей. Значительная часть этих увольнений – за доказанные обвинения в коррупции.

Еще одна проблема заключается в том, что определенные позитивные сдвиги пока что концентрируются наверху, а чем нижеу, – тем меньше реальных изменений. Большая часть взяток оседает на среднем звене, суммы их даже растут (учитывают наценку за опасность). То, что коррупция стала рассматриваться как высокорискованная операция – с одной стороны, это хорошо, но с другой – бизнесу от этого не легче. Люди в массе своей не контактируют лично с Президентом, Премьер-министром, министрами или даже депутатами. Образ государства в глазах рядового гражданина формируют налоговик и таможенник, инспектор соцзащиты, местный судья и гаишник, и даже районная поликлиника. Пока они берут – народ не поверит в искренность наших антикоррупционных намерений.

Отдельно хотел бы продемонстрировать первые лучи света в области государственных закупок. Все еще воруют, но мы имеем на сегодняшний день реальный прогресс. Откаты снизились, много схем закрылось, прозрачности стало больше, а общественный контроль – плотнее. Каждая тендерная процедура (а их каждый год – 25 тысяч) материализуется в сотни листов различных документов, – там не то что общественность не разберется, сам черт ногу сломит! Первым опытом допороговых закупок доказано, что экономия при их внедрениях уже составляет 20%. Наиболее активно допороговые электронные закупки осуществляют, кстати, Министерство обороны и «Укроборонпром». Концерн только на этом сэкономил более 130 миллионов гривен, которые будут направлены на экономику государства, обеспечение армии.

Электронные закупки являются одним из главных ориентиров в реформировании сектора государственных закупок – как допороговых, так и надпороговых. Это – сверхзадача 2015-2016 годов.

К сожалению, коррупция – это проблема не только государственного аппарата... Опрос, проведенный в прошлом году фондом «Демократические инициативы» имени Кучерива относительно предоставления административных услуг, показал, что взятки в большинстве случаев инициируются не чиновниками, а просителями. 29% сказали, что «дают», потому что «так проще и легче решить проблемы», а каждый пятый украинец вообще считает взятки нормой жизни.

И касается эта норма не только взаимоотношений с государством, но и процессов внутри бизнес-среды. 24% работников крупных компаний, опрошенных международной консалтинговой компанией Ernst & Young, считают, что неукоснительное соблюдение антикоррупционной политики снизит конкурентоспособность их бизнеса. А 20% признались, что они считают оправданным умышленное искажение финансовых результатов, если это является необходимым для выживания предприятий и их понимание экономики.

Год назад, выступая именно в этом зале, я озвучил антикоррупционный пакт между обществом и властью: чиновники не берут, а люди не дают. Могу сегодня констатировать – ни одна из сторон этого пакта пока не соблюдает. Понимая, что на власти лежит значительно большая ответственность, прошу помощи общества в борьбе с этим злом.

Чтобы получить должный отклик, нам следует как можно быстрее принять закон, который усиливает защиту свидетелей, ввести так называемую сделку со следствием, когда взяточник низшего уровня имеет возможность смягчить наказание, если он поможет разоблачить более высокопоставленных коррупционеров. И все больше я задумываюсь о необходимости введения такого процессуального действия, как «провокация взятки». Это когда специально подготовленные и мотивированные люди под видом просителей проверяют каждого чиновника на склонность брать. Инструмент много кем считается противоречивым, но он однозначно усилит давление на коррупционеров: сам факт того, что люди знают, что взятка может быть спровоцированной, у некоторых отнимет желание рисковать.

***

Впрочем, репрессии – лишь один из способов борьбы с коррупцией. И не главный. Значительно более эффективным является экономический метод, который означает ликвидацию поводов для коррупционных действий. Коррупция уже уменьшилась там, где проведена дерегуляция и введено бесконтактное общение человека с государством. Где отменены сертификаты, разрешения, согласования и заключения, – словом, там, где не за что требовать деньги.

Свежайший пример правильного решения: на днях Минэкономики исключило из списка обязательных к сертификации на территории Украины целый ряд импортных товаров – от автомобилей и тракторов до детских колясок и фарфоровой посуды. По правде говоря, сертификации не было и раньше, просто брали взятки. А теперь – брать не будут: и хотели бы, а не за что.

Правительство утвердило План действий по дерегуляции хозяйственной деятельности и упрощение регуляторной базы, который включает в себя перечень из 176 конкретных мер и механизмов их реализации. Эту стратегию я полностью одобряю, единственное – нам надо ускорить, а вот медленные темпы движения меня, честно говоря, не удовлетворяют. Существенного облегчения никто пока не почувствовал. А нам как кислород нужны сейчас конкретные результаты.

«Любое правило имеет свою стоимость», – писала Маргарет Тэтчер в книге «Искусство управления государством». Чем меньше правил – тем меньше взяток. В этом и заключается экономический и глубинно-философский смысл дерегуляции.

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Одним из основных источников коррупции в настоящее время являются государственные предприятия. Движемся путем конкурсного подбора их руководителей: в этом году по такой процедуре будет назначено минимум 20 директоров из списка 50-ти крупнейших предприятий.

Однако запрет на приватизацию создает иммунитет для авторов коррупционных схем в неэффективном государственном секторе. Ничего, кроме убытков, эти фабрики и заводы, с очень и очень редким исключением, бюджет не приносят. Их менеджмент, как правило, приватизирован вместе с финансовыми потоками. Это и есть то, что называется теневой приватизацией, которая уже состоялась. Между политическими силами время от времени не на жизнь, а на смерть идет борьба за должности директоров фабрик и заводов. Одного пои «Укрспиртом», другой – корми «Укрмясом», а также – помажь губы «Укрсалом». Вполне естественно, что у такого порядка вещей уже много сторонников, потому что вкусно, выгодно и дешево, и главное – за чужой счет. Государственным, народным средством.

Понятно, что историю украинской приватизации, как сказал Винниченко, нельзя читать без брома. Но у нас есть два экстраординарных случая с разницей в десять лет, которые могут стать примером честной, конкурентной и прозрачной приватизации: продажа «Криворожстали» в 2005-м году и аукцион по лицензиям на связь третьего поколения в этом году. Вчера у меня была встреча с руководителями предприятий, которые инвестировали в Украину 11 миллиардов гривен в этом конкурсе, и на каждой международной встрече они являются лучшими пропагандистами Украины. Где они утверждают, что на собственном опыте убедились в честной и прозрачной форме, в которой распределялись лицензии на связь третьего поколения. Потому что Украина осталась в прошлом веке по уровню связи, и те, кто препятствовали этому конкурсу, ждали большой взятки. Кстати, за несколько лет более половины абонентов будут гарантированно будут подключены к системе связи третьего поколения, а в 2017 году состоится такой же прозрачный конкурс на частоты четвертого поколения.

Я, безусловно, за плотный контроль Парламента за приватизацией. Чем прозрачнее это будет осуществляться, тем лучше. И за то, что именно вы, уважаемые народные депутаты, установите правила ее проведения, и перечень объектов для реализации будет также установлен вами по представлению Правительства. У нас остается более 1800 предприятий. Жизненно необходимыми для государства являются не более двухсот. Конечно, мы не будем продавать «Укрзализныцю» или оборонные предприятия, но кто мне может объяснить, для чего государству аж 14 конных заводов, которые также запрещены для приватизации?

Лешек Бальцерович, выступая на прошлой неделе в Киеве, назвал приватизацию одной из главных эффективных экономических реформ, ровно как и стабилизацию работы энергетического сектора. Разве не с того, за что нас сейчас больше всего критикуют, Польша и начинала свой путь к успеху?

В конце концов, большая часть предприятий, внесенных в список запрещенных к приватизации, за два десятка лет не получила ни копейки инвестиций в основной капитал и обречена на проигрыш в конкурентной борьбе. Оборудование и технологии – на уровне тридцатых годов прошлого века. Они не выживут, если не получат эффективные прямые инвестиции и эффективный менеджмент со стороны отечественных и западных инвесторов. Кстати, российские компании давайте все вместе попросим не беспокоиться!

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