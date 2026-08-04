Украина пыталась получить лицензию на ракеты Patriot ещё при Байдене, – СМИ

По словам украинских чиновников, в администрации Байдена им ответили "нет" без каких-либо объяснений.

При администрации Джо Байдена Украина пыталась получить лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, сообщает Kyiv Independent со ссылкой на украинских высокопоставленных чиновников.

По словам украинских чиновников, соответствующее предложение было доведено до сведения тогдашнего министра обороны США Ллойда Остина и советника президента по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

Чиновники рассказали изданию, что если бы предыдущая администрация США одобрила это предложение, Украина уже могла бы производить перехватчики, необходимые для защиты своих городов от ракетных атак со стороны России.

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"Мы пытались это сделать и предложили различные варианты, но нам просто сказали "нет" без каких-либо объяснений", – рассказал один украинский чиновник, знакомый с ходом обсуждений.

В то же время батареи ЗРК Patriot, находящиеся в Украине, испытывают нехватку ракет именно тогда, когда Россия усиливает удары баллистическими ракетами по Киеву и другим городам.

В статье отмечается, что задолго до того, как закончились ракеты Patriot, Киев уже искал способ уменьшить свою зависимость от поставок из США.

Издание сообщило, что когда администрация бывшего президента США Джо Байдена вступила в последние месяцы своего срока, украинские переговорщики опасались, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может изменить характер поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Вместо того чтобы ждать, что же произойдет, они попытались создать долгосрочную систему безопасности.

Одним из предложений было разрешить Украине производить ракеты-перехватчики Patriot по лицензии – как самостоятельно, так и совместно с европейскими партнерами. Поясняется, что это единственное оружие, способное надежно уничтожать российские баллистические ракеты.

Издание отметило, что почти через два года Украина вновь обратилась с той же просьбой – только теперь в гораздо более сложных обстоятельствах.

В статье поясняется, что Россия резко усилила ракетные удары по Киеву и другим городам, в то время как Украина сталкивается с острой нехваткой перехватчиков.

Как отмечает издание, острота ситуации особенно ярко проявилась во время российского нападения 1 августа. По данным ВВС Украины, Москва запустила 35 ракет, в том числе 27 баллистических. Примечательно, что большинство ракет было нацелено на Киев. Украина перехватила лишь две из них.

Ракеты Patriot для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным военного эксперта и полковника Генерального штаба Вооруженных сил Австрии Маркуса Райснера, президент Украины Владимир Зеленский просил у главы Белого дома Дональда Трампа 300 ракет для систем Patriot. Поясняется, что этого хватило бы, чтобы страна продержалась ближайшие месяцы и зиму, то есть до того момента, пока не начнет производить собственные ракеты для этих систем. Райснер констатирует, что Трамп медлит, причина этого кроется не только в дефиците ракет. Эксперт предполагает, что значительную часть американского арсенала Вашингтон держит в так называемом "резерве блокировки". То есть их сознательно не передают союзникам, чтобы иметь возможность отразить несколько ударов в случае нападения на саму страну или ее партнеров.

Также мы писали, что постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер предположил, что соглашение между США и Украиной о производстве ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot не успеют заключить до этой зимы. Витакер считает маловероятным, что США разрешат Украине производить ракеты серии PAC-3, экспорт которых строго контролируется. При этом он отметил, что существуют возможности совместного производства, которые США могут реализовать вместе с Украиной. По его словам, над некоторыми из этих соглашений продолжается работа.

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