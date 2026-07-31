Рассказываем, как вскипятить молоко так, чтобы оно не пригорело и не убежало.

Казалось бы, вскипятить молоко – проще простого. Но стоит на секунду отвлечься, и оно либо "убегает", либо оставляет на дне кастрюли пригоревший слой. К счастью, этого легко избежать, если знать несколько простых хитростей. Разберемся, как вскипятить молоко - чтобы не подгорело и не выкипело.

Как варить молоко, чтобы не пригорело - советы домохозяйкам

При нагревании выше 75–80 градусов белки в молоке начинают сворачиваться и оседать на дне, образуя плотную пленку. Она, в свою очередь, мешает теплу распределяться равномерно, из-за чего нижний слой жидкости перегревается и начинает подгорать.

Чтобы снизить этот риск, прежде всего стоит понимать, в чем кипятить молоко: чтобы не пригорело, лучше выбрать кастрюлю с толстым дном - из нержавеющей стали или эмалированную, с качественным покрытием.

Видео дня

Также перед тем как налить молоко, желательно ополоснуть кастрюлю ледяной водой - оставшаяся на дне и стенках тонкая водяная пленка не позволит белкам сразу прилипнуть к металлу и уменьшит вероятность пригорания.

Еще один проверенный лайфхак, а точнее прибор – так называемый "сторож молока". Это специальный керамический или металлический диск, который нужно положить на дно кастрюли перед варкой. Он нагревается быстрее жидкости, так что первые пузырьки, образовавшиеся под ним, выходят постепенно, не скапливаясь в большую пену. В итоге молоко кипит более равномерно и медленнее поднимается.

К тому же во время закипания этот диск начинает слегка постукивать о дно кастрюли, подавая тем самым сигнал, что пора снять ее с плиты.

Кроме того, в том, как кипятить молоко чтобы - не подгорело ни дно, ни стенки кастрюли, можно воспользоваться и другими бытовыми хитростями:

добавьте на дно кастрюли 2–3 столовые ложки воды;

слегка смажьте внутренние стенки кастрюли сливочным маслом;

готовьте на минимальном огне;

положите поперек кастрюли половник или какой-нибудь тяжелый предмет, чтобы сдержать пену.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы не только научитесь тому, как варить молоко правильно, но и сможете избежать лишней уборки или впустую потраченных продуктов.

Ранее мы писали, что делать, чтобы к сковороде не прилипало во время жарки.

Вас также могут заинтересовать новости: