Некоторые украинки обязаны встать на воинский учет и могут получить штраф за нарушение.

Военное положение предусматривает обязательную мобилизацию в армию мужчин возрастом 25-60 лет. Такая ситуация порождает вопрос, каких женщин призывают в армию в Украине в 2026 году. Украинкам также следует знать, кто из них подлежит обязательному воинскому учету ТЦК, ведь за нарушение правил им могут начислить штраф.

Какие категории женщин подлежат мобилизации в Украине

Пункт 11 статьи 1 Закона "О военной службе" четко говорит, что для женского пола призыв остается исключительно добровольным. Весной 2026 года появились сведения о попадании данных украинок в систему "Оберег" и отправлении им повесток. Однако в Сухопутных войсках подчеркивают, что мобилизация женщин в Украине в 2026 году отсутствует, а перечисленные выше случаи объясняют техническим сбоем.

Сейчас неизвестно, будет ли мобилизация женщин в Украине в будущем. Но в течение августа её можно не ждать. В ВСУ неоднократно заявляли, что такой вопрос на повестке дня не стоит. Все военные женского пола, которые оказались на фронте, это добровольцы.

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При желании украинка может сама подписать контракт с ВСУ. Добровольная мобилизация в Украине для женщин предусматривает прохождение ВВК и собеседования с выбранной бригадой. Если гражданку примут в военную часть, то направят на прохождение базовой подготовки.

Будущим добровольцам стоит понимать, что хотя мобилизация женщин в Украине является добровольной, уволиться из армии защитницы смогут только после рапорта командования или всеобщей демобилизации. На таких украинок накладываются точно такие же обязательства и ограничения, как и на мужчин в ВСУ.

Кто из женщин является военнообязанным

Согласно закону №2664, воинскому учету подлежат все медики, включая медсестер и фармацевтов. Такие женщины считаются военнообязанными по факту получения медицинского образования, даже если не работают по профессии. Украинок всех остальных профессий ставят на учет по их желанию.

Однако даже военнообязанных гражданок не могут призвать на фронт принудительно. Для медиков мобилизация женщин все так же остается добровольной. Учет нужен для того, чтобы государство знало количество людей в запасе.

Женщинам медицинских специальностей нужно не только встать на учет в ТЦК, но также предупреждать о браке, переезде и других важных изменениях в жизни. За несвоевременное обновление данных им могут начислить штраф, как и мужчинам.

Изменений в перечне военнообязанных украинок в августе не ожидается. Вероятно, военный учет женщин 2026 года будет работать по прежним правилам.

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