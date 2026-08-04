Что нужно сделать в первую очередь при отключении света: 5 важных шагов

Есть простые шаги, которые помогут защитить дом, продукты и технику, пока не вернут электричество.

Никто не может с уверенностью предсказать, когда наступит отключение электричества – или сколько именно времени пройдет, прежде чем свет снова загорится. Хотя эти факторы вам неподконтрольны, вы можете предпринять шаги, чтобы защитить свое имущество и семью, пока не восстановится электроснабжение.

Чтобы больше узнать о том, как подготовиться к отключению электричества, Better Homes & Gardens обратилось к Клементу Фэну, вице-президенту по маркетингу компании Briggs and Stratton Energy Solutions, которая производит резервные генераторы.

Он поделился своими лучшими советами о том, что делать во время отключения, как смягчить возможный ущерб, и контрольным списком, который поможет подготовиться, когда вы подозреваете, что отключение приближается.

Видео дня

Шаги, которые стоит предпринять до отключения

Хотя некоторые отключения случаются из ниоткуда, гроза часто становится первым тревожным признаком надвигающегося. Если вы подозреваете, что можете остаться без света, вот главные советы Фэна по подготовке.

1. Держите свои устройства заряженными

Действуйте на опережение и зарядите мобильный телефон и ноутбук, прежде чем свет начнёт мигать. Также полезно держать наготове несколько заряженных портативных зарядных устройств для телефона.

Ещё один способ сберечь заряд телефона – держать под рукой радиоприёмник на батарейках, чтобы оставаться в курсе новостей и прогнозов погоды.

2. Запаситесь фонариками и батарейками

У вашего телефона, вероятно, есть встроенный фонарик, но включение этой функции может расходовать его драгоценный заряд. Если вы стали довольно зависимы от фонарика в телефоне, вы, вероятно, давно не проверяли свой запас фонариков и батареек.

Стоит поднять этот пункт повыше в списке дел. Что касается запасов, свечи можно пропустить. Мы любим приятное сияние свечей, но Фэн советует использовать фонарики и светильники на батарейках, поскольку они удобнее и безопаснее, чем зажигать десятки открытых огней.

3. Вложитесь в резервный или автоматический генератор

Возможно, покупка генератора или портативного генератора сейчас вам не по бюджету, но в некоторых ситуациях стоит на него накопить. Это особенно верно, если вы живёте в регионе, особенно подверженном грозам.

Фэн также отмечает, что генераторы чрезвычайно полезны, если у вас есть медицинское оборудование, работающее от электричества, или лекарства, которые нужно держать в холодильнике. Он всегда рекомендует своим клиентам проверять наличие льгот от федеральных властей, штата и энергокомпании, чтобы помочь сэкономить на расходах.

Генераторы обычно работают на бензине или пропане, так что вам стоит убедиться, что у вас есть некоторый запас. "Обязательно запускайте генератор безопасно на улице, чтобы выхлопные газы не попадали в дом", – предупреждает Фэн.

4. Продумайте план укрытия

Отключение электричества, которое длится дольше суток, создаёт дополнительные логистические сложности, особенно если вы имеете дело с далёкими от идеала температурами или работаете из дома.

Стоит держать в уме несколько мест, где можно зарядить телефон или переночевать, – например, дом близкого друга или родственника. Знание того, кому позвонить, заранее может избавить вас от хлопот, когда вы пытаетесь решить другие проблемы, вызванные отключением.

Что делать во время отключения электричества

Когда происходит отключение, важно сохранять спокойствие, чтобы правильно оценить ситуацию и принять необходимые меры для своего дома. Следуйте этим пяти шагам, чтобы защитить свой дом и семью.

1. Выясните, есть ли электричество в соседних домах

Первый шаг во время отключения – определить, коснулось ли оно только вашего дома или ваши соседи тоже остались без света. Если на улице темно, можно просто выглянуть в окно и оценить, видите ли вы поблизости какой-нибудь горящий свет.

Разумеется, можно и позвонить соседям, а некоторые энергокомпании также публикуют карты зарегистрированных отключений.

В случае, когда всё указывает на то, что отключение затронуло только ваш дом, есть большая вероятность, что вам просто нужно переключить автоматический выключатель в доме.

2. Свяжитесь со своей энергокомпанией

Не стоит просто предполагать, что именно ваши соседи сообщат об отключении. Всегда оперативно связывайтесь со своей энергокомпанией, чтобы иметь наилучшие шансы быстро вернуть свет. Это также может дать вам представление о том, когда ожидать возвращения электричества.

3. Сведите к минимуму открывание холодильника

Отключения электричества, кажется, всегда случаются на следующий день после того, как вы потратились на кучу продуктов. Сохраняйте холодный воздух внутри холодильника как можно дольше и открывайте холодильник и морозильник только при крайней необходимости.

Стоит иметь достаточно продуктов長 длительного хранения, которые можно приготовить без электричества, особенно если вы живёте в районе, подверженном суровой погоде.

4. Отключите электронные устройства от сети

Когда электричество снова включится, это может вызвать скачок напряжения. Сильный скачок напряжения может привести к перегреву приборов, что способно повредить их или привести к пожару. На всякий случай отключите от сети крупные электронные устройства и другие приборы, не подключённые к сетевому фильтру.

5. Защитите свои трубы

По словам Фэна, одним из самых дорогостоящих последствий отключения электричества могут быть замёрзшие трубы. "Отключения электричества способны нанести значительный ущерб имуществу, особенно зимой, если трубы прорвёт, – отмечает он. – Затопление может уничтожить напольные покрытия, мебель, оборудование и многое другое".

Если во время отключения температура близка к нулю, вам нужно будет внимательно следить за трубами в доме. Начните с того, чтобы пустить из кранов тонкую струйку, если у вас всё ещё есть доступ к воде. Если ваша вода поступает из скважины, а насос не работает, возможно, стоит слить воду из труб.

Ранее УНИАН сообщал, сколько лет могут служить холодильник, стиралка и другие приборы.

Вас также могут заинтересовать новости: