Почему собаки крутятся на месте перед тем, как лечь: ответ может удивить

Современные собаки унаследовали такое поведение от своих предков.

У многих собак перед сном есть одинаковый ритуал: сначала они обнюхивают место, могут несколько раз покрутиться на нем, а уже потом ложатся отдыхать. Такое поведение кажется просто милой привычкой, однако оно имеет древнее происхождение и связано с инстинктами животных, пишет pethelpful.com.

Сегодня домашние собаки могут устраиваться спать на мягких лежанках, диванах или одеялах, однако у их диких предков таких удобств не было. Перед отдыхом они утрамбовывали траву, листья или даже снег, несколько раз проходя по кругу, прежде чем лечь.

По словам специалистов, такое поведение связано с инстинктом выживания в дикой природе.

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Кружение помогало животным сделать место для сна более комфортным, а также проверить территорию на наличие возможных опасностей – змей, насекомых, острых палок или камней.

Хотя современным домашним собакам уже не нужно искать безопасное место для отдыха, они все равно повторяют это поведение, унаследованное от своих предков.

Сколько раз собака крутится перед сном

Количество оборотов перед тем, как лечь, у каждой собаки разное. Одни животные делают лишь один быстрый поворот и сразу устраиваются, а другие могут покрутиться три-четыре раза, прежде чем найти удобное положение.

Эксперты считают, что количество оборотов может зависеть от поверхности, на которой собака собирается отдыхать. Согласно исследованию поведения собак, животные почти втрое чаще кружатся перед тем, как лечь, на неровных или шероховатых поверхностях, например на толстом ковре, чем на гладком полу. На ровных поверхностях большинство собак делают только один оборот или вообще не кружатся.

Специалисты также отмечают, что собаки, ложащиеся на мягкую толстую подстилку, чаще тратят больше времени на то, чтобы уложить одеяло или подушки. В то же время на твёрдой поверхности они могут лишь один раз повернуться или сразу лечь. Крупные породы собак обычно кружатся дольше, поскольку им требуется больше места, чтобы удобно устроиться.

Почему собаки кружатся, когда радуются

Собаки кружатся не только перед сном. Некоторые питомцы начинают вращаться, когда видят хозяина, ждут еды или замечают поводок, ведь понимают, что скоро будет прогулка.

В таком случае кружение является проявлением возбуждения и способом выпустить избыток энергии. Это вполне естественное поведение для собак любого возраста, хотя чаще всего оно встречается у молодых животных.

Когда кружение может быть признаком проблемы

В большинстве случаев кружение перед тем, как лечь отдыхать, является нормальным поведением и не должно вызывать беспокойства.

Однако если собака внезапно стала часто кружиться, а вместе с этим появились хромота, вялость, растерянность, потеря равновесия или трудности с тем, чтобы лечь, стоит обратиться к ветеринару.

Специалисты также советуют показать животное ветеринару, если новая или постоянная привычка кружиться не связана с попыткой устроиться перед сном или проявлением радости. Такое поведение может быть связано с определенными медицинскими состояниями, в частности с судорогами, когнитивной дисфункцией у собак, вестибулярными нарушениями или ушными инфекциями.

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