На финишной прямой огородников ждут важные дела.

Летний сезон близится к завершению, однако это вовсе не означает, что садоводам и огородникам нечем заняться на своих участках. В августе и сентябре наступает "жаркий" период - сбор последних урожаев, подготовка почвы и растений к зиме. Рассказываем, что нужно сделать в огороде в августе и о каких делах важно не забыть.

Какие работы нужно делать в огороде в августе - полный список

В последнем месяце лета еще можно посадить некоторые культуры - салат, рукколу, шпинат, петрушку, укроп, базилик и кориандр. Также работы в саду в августе подразумевают использование подкормок для некоторых культур:

для моркови - древесная зола в междурядье (½ стакана на квадратный метр);

- древесная зола в междурядье (½ стакана на квадратный метр); для свеклы - раствор хлористого калия (30-40 граммов на ведро воды);

- раствор хлористого калия (30-40 граммов на ведро воды); для капусты - минеральное удобрение (например, нитрофоска - 1-1.5 ст.л на ведро воды, 6-8 литров на квадратный метр);

- минеральное удобрение (например, нитрофоска - 1-1.5 ст.л на ведро воды, 6-8 литров на квадратный метр); для спаржи, ревеня, хрена, щавеля - суперфосфат и хлористый калий (по 1 ст.л каждого компонента на ведро воды).

Кроме подкормок, важен и стандартный уход за овощами. Лук-порей нуждается в прореживании и окучивании, иначе ему не удастся нарастить хороший стебель. Также в августе можно дважды подкормить его органическими удобрениями. У тыквы нужно обрезать концы плетей, где есть цветки и мелкие завязи, чтобы плоды, которые уже завязались, могли вызреть. Почву, на которой растут корнеплоды, в августе необходимо пропалывать и рыхлить, морковь и свеклу - прореживать, если вы видите, что культуры в этом нуждаются.

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Именно в конце лета, в августе, нужно убирать огурцы, как только листья начнут желтеть. Это значит, что плоды лучше собирать утром каждые 2-3 дня, вместе с ними собирая желтые листья и завязи, чтобы новые овощи росли быстрее. Дополнительно культуру можно поливать умеренно, но регулярно, а также подкармливать, опрыскивая раствором мочевины (2 ч.л на ведро воды) по листьям каждые две недели.

Кроме огурцов, собирать нужно томаты, баклажаны, перцы и цветную капусту. Особенно важно следить за внешним видом первых двух культур - их важно убрать с грядки, пока они не потеряли свой блеск, иначе перезревание приведет к ухудшению вкусовых качеств.

Работы в саду в августе включают в себя и заботу о кустарниках - важно успеть размножить белую и красную смородину. Одревесневшие черенки высадить в почву, которую перед этим тщательно взрыхлить. В это же время нужно укоренить верхушки побегов ежевики и черноплодной малины, прижимая их к земле, присыпая плодородной почвой и увлажняя водой.

После того как все кустарники закончат плодоносить, их нужно подкормить суперфосфатом и сульфатом калия по 60 гр и 40 гр соответственно под куст.

Какие растения нужно обрезать в августе

Именно в конце лета у яблонь, груш и слив нужно вырезать все вертикальные побеги и убрать корневую поросль. Вырезку проводить так, чтобы не было пенька, и срезы обработать садовым варом. Вишне стоит уделить внимание, обрезав все побеги, которые уже засохли или были поражены монилиозом.

Ягодные кустарники тоже стоит обрезать, но только после сбора урожая, особенно это касается смородины и крыжовника - убрать все ветви, которые загущают крону. На малине нужно убрать все ветви, которые уже не будут плодоносить, а также те, которые отстают в росте и уж тем более зараженные болезнями.

В августе огородникам рекомендуют ухаживать за виноградниками - пасынковать, а также подвязывать побеги. Также в первой декаде месяца необходимо провести чеканку - убрать верхнюю часть побегов, где есть 4-6 недоразвитых листа. Кроме того, сорта, которые считаются неустойчивыми к болезням, нужно обработать фунгицидами.

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