Чтобы консервация получилась вкусной и не взрывалась, готовьте ее по лунному календарю.

Август считается пиком сезона консервации, когда кулинары трудятся в поте лица, чтобы обеспечить себя вкусными заготовками на зиму. Конец лета богат свежими овощами и фруктами, которые можно закрыть в банки. Чтобы соленья, компоты, варенья и закрутки блюда получились вкусными и не взрывались, используйте лунный календарь для их приготовления.

Какие заготовки делают в августе

Последний месяц лета богат на земные дары, которые маринуют, квасят, перерабатывают в варенье и закрывают в собственном соку. Список того, что консервировать в августе, очень обширен и ограничивается лишь вашей фантазией.

Чаще всего в конце лета готовят такую консервацию:

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В целом делать консервацию можно в любой день. Однако опытные кулинары советуют использовать для этого благоприятные даты, на которые указывает календарь заготовок на зиму. По опыту многих хозяек замечено, что приготовленные в такие числа закрутки получаются особенно вкусными и ароматными, не плесневеют и никогда не взрывают банки.

Календарь консервации на август по Луне

Чтобы заготовки точно получились удачными и ваш труд не прошел насмарку, взгляните на лунный календарь на август. Традиционно удачным для консервирования блюд считается период убывающей Луны. В это время плоды становятся плотнее и ароматнее, поэтому именно его календарь консервации рекомендует для процедуры. В августе земной спутник убывает с 1 по 11 число.

Особенно удачными для приготовления будут 2 и 4 августа, когда Луна пребывает в знаке Овна, а также 10 и 11 августа - дни знака Рака. Они считаются наиболее благоприятными для насыщенного вкуса заготовок и длительного срока хранения. Во второй половине месяца хорошим днем будет 23 августа. Луна входит в знак Зодиака, который особенно благоприятен для сладких заготовок.

Не рекомендуется консервировать фрукты и овощи в дни перед полнолунием (28 числа) и после него, поскольку плоды становятся бесформенными и теряют вкус. Увеличивается риск плесневения блюда.

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