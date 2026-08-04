Войны в Иране и Украине никогда не были отдельными конфликтами, - экс-советник Трампа

По его словам, фундаментальные международные реалии, особенно формирующаяся ось Пекин-Москва - "партнерство без границ" Си-Путина - имеют решающее значение.

Последний разворот администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана произошел менее чем через 36 часов после сообщений о скором начале крупных новых ударов. Вместо этого президент отступил, объявив о "периметрах сделки" между Ираном и Соединенными Штатами. Об этом пишет Джон Болтон, который занимал должность советника по национальной безопасности Белого дома с 2018 по 2019 год, для The Washington Post.

Он уверен, чт принцип "око за око" - это не стратегия.

"В Каспийском море, Украина атаковала иранское судно, полагая, что оно перевозит военную технику. Означало ли это, что войны на Украине и Ближнем Востоке сливаются воедино, что может привести к "катастрофической открытой войне, охватывающей Евразию и Ближний Восток"? Нет. Но есть ли у Вашингтона альтернативы между ответными мерами, с одной стороны, и катастрофой, с другой? Да, но только если он всерьез займется стратегическим анализом, что вряд ли является специализацией команды Трампа", - пишет он.

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По его словам, фундаментальные международные реалии, особенно формирующаяся ось Пекин-Москва - "партнерство без границ" Си-Путина - имеют решающее значение.

"Неудивительно, что конфликты между Украиной и Ираном всегда были тесно переплетены, и сложные взаимосвязи существовали задолго до последних нескольких недель. Среди множества связей следует отметить, что Тегеран годами поставлял Москве беспилотники и другие военные средства. Кремль отвечал взаимностью , в том числе предоставляя важную военную разведывательную информацию против американских войск, как и Китай. Северная Корея поставляет России войска и оружие", - пояснил Болтон.

Он считает, что напряженность в Азии, хотя и не перерастает в открытую войну, также должна оказывать существенное влияние на решения Америки в отношении этих двух конфликтов:

"Следует помнить, что Россия - держава Восточной Азии. Китай представляет собой ряд существенных угроз: в Восточно-Китайском море против Тайваня и Японии; в Южно-Китайском море, которое он в значительной степени объявил своими территориальными водами; и в тлеющей вражде вдоль сухопутных границ с Индией и Вьетнамом. Учитывая все это, основное стратегическое внимание администрации должно быть сосредоточено на уничтожении (или, по крайней мере, парализации) режима Тегерана; сдерживании России на Украине; и резком усилении сдерживания Китая".

По мнению Болтона, Вашингтону следует ускорить лицензирование технологий зенитно-ракетной обороны Patriot для Украины, усилить экономическое давление на Россию и отказаться от любого сокращения американского присутствия в НАТО.

"Целью должно стать предотвращение попадания всей российской нефти на международные рынки, что подчеркивает необходимость увеличения экспорта нефти из стран Персидского залива до довоенного уровня или близкого к нему. Сегодня Украина является крупнейшей военной державой Европы, и у России мало шансов добиться того, чего не удалось достичь за более чем четыре года боевых действий. К сожалению, Трамп вряд ли сможет обеспечить Украине то, что необходимо для победы над Россией, поэтому, по крайней мере, следует стабилизировать этот фронт", - добавил экс-советник Трампа.

Война в Украине: что может Трамп

Ранее Томас Грэм, эксперт Белого дома по России в администрации президента Джорджа Буша-младшего, писал, что сейчас у Трампа появилась реальная возможность выступить миротворцем и завершить войну России в Украине, однако этот благоприятный момент может быстро исчезнуть.

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