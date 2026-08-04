Россия начала массированно бить по Черниговской области дронами 'Бандероль', - ОВА

Чаус рассказал, что 3 августа Черниговская область подверглась массированной атаке дронами "Бандероль".

Российские оккупанты начали бить по Черниговской области новыми реактивными дронами типа "Бандероль". Они представляют собой гибрид беспилотника и крылатой ракеты, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Facebook.

Он отметил, что дроны типа "Бандероль" могут достигать скорости полета до 650 км/ч. Из-за этого их значительно сложнее перехватить средствами ПВО.

Чаус поделился, что 3 августа Черниговская область подверглась массированной атаке дронами "Бандероль", в результате чего под удар попали предприятия, объекты логистики и критическая инфраструктура в Чернигове, Прилуках, Новгороде-Северском и нескольких общинах области.

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Глава Черниговской ОВА рассказал, что в результате удара по Чернигову зафиксированы попадания и падение обломков, которые вызвали пожары на предприятиях, где сгорели цех и склад.

Чаус добавил, что в Прилуках в результате атак по складам и логистической компании уничтожено около 10 грузовых автомобилей и столько же прицепов. В то же время в Новгороде-Северском и окрестных селах повреждены объекты связи, административные здания и частные дома, там ранения получил гражданский мужчина.

По словам главы Черниговской ОВА, в июле эффективность ПВО в Черниговской области составила около 70%. Он отметил, что украинские военные сбили 865 ударных беспилотников в регионе, а еще около 200 дронов были локационно утрачены или подавлены средствами РЭБ.

У россиян появились наземные пусковые установки для "Бандеролей"

Ранее в сети опубликовали снимки новой российской наземной пусковой установки крылатой ракеты S8000 "Бандероль". Долгое время единственным подтвержденным носителем ракеты "Бандероль" был ударно-разведывательный дрон "Орион".

В Defense Express отметили, что россияне тайно представили эту наземную пусковую установку кремлевскому диктатору Владимиру Путину на закрытой выставке в 2025 году. Пока она может находиться на стадии тестирования.

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