Когда лучше планировать важные дела, начинать новые проекты, решать финансовые вопросы и уделять время отношениям - самые удачные и неблагоприятные дни августа.

Август 2026 обещает быть насыщенным не только летними событиями, но и яркими астрологическими переменами.

В этом месяце Венера и Меркурий займут сильные позиции, открывая благоприятный период для любви, общения, творчества и важных решений. В то же время сезон затмений может принести неожиданные повороты, поэтому в некоторые дни астрологи советуют не торопиться с выводами и дать событиям время раскрыться.

Лунный календарь на август 2026 подскажет, какие дни будут благоприятными для работы, финансов, любви, поездок и новых начинаний, а когда лучше не спешить с важными решениями.

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Фазы Луны и астрологический прогноз на август 2026 года

Лунный календарь помогает выбрать наиболее подходящее время для разных дел - от работы и финансовых вопросов до знакомств и поездок. По мнению астрологов, одни дни больше подходят для активных действий и новых начинаний, а другие - для завершения дел, отдыха и восстановления сил.

Особенно внимательно советуют относиться к новолунию и полнолунию. Считается, что в эти периоды эмоции могут быть сильнее обычного, поэтому лучше не торопиться с важными решениями, избегать рискованных шагов и, если есть возможность, перенести подписание важных документов на более спокойный день.

1-11 августа - убывающая Луна, Венера в Весах, Меркурий во Льве, Марс в Раке

Август начнется под влиянием Венеры и Меркурия, которые находятся в сильных для себя положениях. Астрологи считают этот период благоприятным для новых знакомств, романтических отношений, творческих проектов и поиска радости в повседневной жизни, отмечает The Almanac.

6 августа Венера перейдет в знак Весов. Поскольку эта планета управляет Весами, ее влияние, согласно астрологии, проявляется особенно гармонично. Это удачное время для свиданий, признаний в чувствах, помолвок и даже заключения брака. Также период подходит для смены имиджа, косметических процедур, обновления интерьера и любых занятий, связанных с красотой и эстетикой.

9 августа Меркурий войдет во Льва. Такое положение усиливает творческое мышление, вдохновение и желание проявить себя. Астрологи считают этот период удачным для новых идей, смелых решений и любых занятий, которые помогают добавить в жизнь больше красок - от творчества до благоустройства дома или сада.

11 августа Марс перейдет в знак Рака, где пробудет до конца сентября. В это время эмоции могут сильнее влиять на поступки, поэтому важно не принимать решения сгоряча. Вместе с тем период считается благоприятным для ремонта, перестановки мебели, переезда и других масштабных домашних перемен.

12 августа - новолуние и солнечное затмение

Начинается сезон затмений - его откроет солнечное затмение во Льве. Оно может принести неожиданные новости, новые идеи или перемены. Астрологи рекомендуют не спешить с важными решениями и понаблюдать за развитием ситуации в течение нескольких дней.

13-27 августа - растущая Луна, Солнце и Меркурий в Деве

22 августа Солнце перейдет в Деву. Это подходящее время для наведения порядка дома, генеральной уборки, планирования, работы с документами и организации повседневных дел. Также период благоприятен для ухода за садом и подготовки к осени.

25 августа Меркурий перейдет в Деву - знак, в котором, согласно астрологии, наиболее ярко проявляются его сильные качества. Это удачный период для учебы, анализа, работы с информацией, составления планов и подготовки к новому учебному сезону.

28 августа - полнолуние и лунное затмение

Месяц завершится лунным затмением в Рыбах. Астрологи связывают этот день с завершением важных жизненных этапов, эмоциональными переживаниями и внутренними переменами. В это время лучше не сопротивляться происходящему, а позволить событиям идти своим чередом и уделить внимание отдыху и восстановлению сил.

Удачные и неблагоприятные дни в августе 2026

В августе будут дни, которые считаются более благоприятными для важных дел, знакомств, покупок и новых начинаний, а также даты, когда лучше не принимать поспешных решений и по возможности избегать лишнего риска.

Благоприятные дни месяца: 5, 11, 13, 18, 19, 20, 26.

дни месяца: 5, 11, 13, 18, 19, 20, 26. Неблагоприятные дни в августе 2026: 3, 4, 12, 28, 30, 31.

Если вы планируете важные дела, крупные покупки или хотите выбрать удачное время для перемен, можно ориентироваться на следующие даты:

для работы и важных дел: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

для финансовых вопросов: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

для любви и отношений: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27;

для новых начинаний: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

для красоты: 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25;

для поездок: 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27.

В целом август обещает быть насыщенным событиями. Первая половина месяца благоприятна для любви, творчества и общения, середина может принести неожиданные повороты из-за сезона затмений, а вторая - поможет навести порядок в делах, сосредоточиться на работе и подготовиться к осени. Астрологи советуют использовать удачные дни для важных решений, а в периоды затмений сохранять спокойствие и не торопить события.

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