5 августа жара в Украине приблизится к пику (карта)

В среду, 5 августа, жара в Украине станет еще сильнее, а ее пик ожидается 6 числа. Столбики термометров завтра покажут +33°...+39°, местами вероятно 40-градусное пекло. Осадков не прогнозируется, по всей стране день будет сухим, солнечным и со слабым ветром. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +22°, днем +36°.
  • Во Львове в среду будет ясно. Ночью +20°, днем +36°.
  • В Луцке будет ясно, ночью +21°, днем +37°.
  • В Ровно завтра ясно, ночью +22°, днем +37°.
  • В Тернополе 5 августа ночью +22°, днем +37°, ясно.
  • В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +21°, днем +35°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +17°, днем +37°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем будет +38°, ясно.
  • В Черновцах в среду - ясно, ночью +21°, днем +37°.
  • В Виннице завтра будет +20°...+37°, ясно.
  • В Житомире в среду ночью +22°, днем +37°, практически безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +22°...+37°, практически безоблачно.
  • В Черкассах завтра ночью +22°, днем +35°, ясно.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +37°, ясно.
  • В Полтаве - ясно, температура воздуха +20°...+34°.
  • В Одессе 5 августа - ясно, температура ночью +22°, днем +34°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +21°, днем +37°, ясно.
  • В Николаеве завтра будет ясно, ночью +21°, днем +37°.
  • В Запорожье температура ночью +23°, днем +35°, ясно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +33°, практически безоблачно.
  • В Харькове - ясно, температура ночью +22°, днем +34°.
  • В Днепре температура ночью будет +22°, днем +34°, ясно.
  • В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +20°...+31°.
  • В Краматорске завтра будет ясно,  температура ночью +19°, днем +35°.
  • В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +33°.
5 августа жара в Украине приблизится к пику (карта)

Какой праздник 5 августа, приметы погоды

5 августа - мученика Евсигния и отмечают предпразднство Преображения Господня. По приметам, какая погода сегодня, таким будет и декабрь.

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