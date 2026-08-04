Виталий Бунечко в центре скандала: предприятие заявило о нарушении во время изъятия техники

В Житомирской области разворачивается масштабный публичный и правовой конфликт вокруг принудительного изъятия имущества местного предприятия на нужды Вооруженных сил Украины. В центре скандала оказались глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко и адвокат Евгений Грушовец, представляющий интересы компании.

Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на СМИ.

По данным правозащитника, под предлогом выполнения военно-транспортных обязанностей и мобилизации имущества предприятие лишают фактически всего автопарка. Своей подписью глава ОВА согласовал полное изъятие техники. На первом этапе военным Третьего армейского корпуса ВСУ уже передано более 50 единиц транспорта, а в ближайшее время планируется конфискация более 80 машин.

Видео дня

Особое возмущение представителей компании вызывают нарушение процедуры и характер изъятого оборудования. Адвокат отмечает, что представителям бизнеса не предоставили ни одного официального документа об изъятии имущества, имеющего признаки незаконного препятствования деятельности и рейдерского захвата под видом помощи армии.

Среди конфискованных машин оказались около десятка уникальных узкоспециализированных автомобилей, предназначенных для закладки взрывчатки в породу при добыче сырья. Рыночная стоимость одной такой специализированной спецмашины составляет около 2 миллионов долларов США (по отдельным оценкам – до 800 тысяч евро). Однако в сопроводительной документации изъятие техника была оценена только в 250 тысяч гривень.

Из-за отсутствия потребности в таких узкопрофильных функциях на фронте с автомобилей вроде бы планируют срезать надстройки, превратив высококачественное оборудование в обычные тягачи, из-за чего имущество полностью потеряет свою реальную ценность.

Публикация этих фактов вызвала бурную и неэтичную реакцию со стороны руководителя области. Виталий Бунечко лично приобщился к обсуждению в комментариях под сообщением адвоката в Facebook, где вместо официальных разъяснений перешел на личные оскорбления. Глава ОВА назвал юриста "невзрослым недоюридическим" и упрекнул за описку в его фамилии.

В ответ на агрессивные выпады чиновника Евгений Грушовский заявил о готовности решать вопрос исключительно в правовом поле и выразил надежду обсудить поведение и действия чиновника во время официальных допросов в правоохранительных органах. Представители защиты отмечают, что подобный прецедент создает прямую угрозу любому региональному бизнесу, ведь по аналогичной схеме технику могут бездокументарно конфисковать у любой компании.