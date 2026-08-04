40-дневная операция по принуждению России закончить войну: СБУ раскрыла результаты

Ключевыми направлениями стали объекты ВПК, аэродромы и топливно-энергетический сектор РФ.

В течение 40 дней Украина проводила кампанию давления на Россию с целью заставить ее прекратить войну. За это время было нанесено более 100 успешных ударов по стратегически важным объектам России.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что за это время СБУ нанесла удары по предприятиям военно-промышленного комплекса, авиабазам, средствам ПВО, командные пункты оккупантов, военные корабли и танкеры "теневого флота", нефтеперерабатывающие заводы, а также объекты транспортной и военной логистики РФ.

Одним из ключевых направлений этой операции стало постоянное нанесение ударов по авиационной инфраструктуре россиян. За этот период СБУ нанесла удары по военным аэродромам "Саки", "Гвардейское", "Бельбек", "Багерово", "Энгельс" и "Ханская", а также по Евпаторийскому авиационному заводу. По итогам этих ударов известно об уничтожении стратегического бомбардировщика Ту-95МС, поражены два истребителя Су-35 и два учебно-боевых самолета Л-39. Кроме того, были поражены ангары с самолетами Су-24, Су-30 и Су-30СМ, ангары с беспилотниками Shahed и топливная инфраструктура аэродромов.

Видео дня

Также под прицелом СБУ оказалась ПВО россиян. Под ударами оказались РЛС "Небо-У", многофункциональная РЛС 92Н6Е комплекса С-400, ЗРК "Тор-М2", ЗРК "Панцирь-С2", комплекс РЭБ "Поле-21", три РЛС "Подлет-К1" и РЛС "Каста-2Е2".

Удары по топливно-энергетическому сектору РФ

Еще одним важным направлением стало системное поражение топливно-энергетической инфраструктуры противника. За время операции СБУ атаковала 14 НПЗ, десятки нефтебаз, резервуарных парков, нефтеперекачивающих станций, нефтяных терминалов и нефтедобывающих платформ.

Среди ключевых целей в СБУ называют Петербургский, Ярославский, Нижегородский, Пермский и Волгоградский НПЗ, три нефтеперерабатывающих завода в Уфе, комплекс "Первый завод", нефтеперекачивающие станции "Черкассы" и "Субханкулово", а также нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского" в Каспийском море.

Удары по "теневому флоту" РФ

Что касается теневого флота, то сообщается, что за это время СБУ атаковали танкеры Blue, Louise 1, Banda, Avero, а также два грузовых судна, которые находились под международными санкциями.

"В целом 40-дневная кампания была направлена на одновременное ослабление ключевых элементов российской военной машины. По интенсивности, географии и количеству одновременно пораженных стратегических объектов эта операция стала действенным механизмом воздействия на государство-агрессора. Работа по снижению военно-экономического потенциала России будет продолжаться и в дальнейшем", – подчеркнули в СБУ.

Что этому предшествовало

Напомним, в июне этого года президент Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию воздействия на Россию с целью побудить её к окончанию войны. Ответственной за эту операцию была Служба безопасности Украины.

Уже в начале августа Зеленский заявил, что Украина ставит перед собой цель закончить войну с РФ до начала зимы 2026 года. В то же время, по словам президента, кремлевский диктатор Путин планирует и дальше затягивать завершение войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: