В народе православный праздник сегодня прозвали Авдотья Огуречница.

4 августа по новому церковному календарю чтят память преподобномученицы Евдокии Римляныни - святой, которая сохранила непоколебимую веру даже перед лицом мученической смерти.

В народе этот день прозвали Авдотья Огуречница и связывают его с особыми приметами и традициями, а верующие обращаются к святой с молитвами о защите, укреплении духа и помощи в трудных жизненных обстоятельствах.

Рассказываем, что принято делать 4 августа, каких запретов придерживаться и какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня по новому и старому календарям

4 августа по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают жизнь преподобномученицы Евдокии Римляныни.

Святая Евдокия жила в IV веке в Риме и выросла в христианской семье. Во время гонений на христиан она вместе с другими верующими попала в плен к персидскому царю Сапору. Всех заключили в темницу, где Евдокия не только сохранила твердую веру, но и поддерживала других узников, вселяла в них надежду и помогала не падать духом. По преданию, благодаря ее словам некоторые язычники приняли христианство. Несмотря на пытки и угрозы, святая отказалась отречься от своей веры и приняла мученическую смерть.

В день памяти преподобномученицы Евдокии верующие молятся ей о духовной стойкости, укреплении веры, терпении и помощи в преодолении жизненных трудностей.

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По старому церковному календарю 4 августа вспоминают святую равноапостольную Марию Магдалину - одну из жен-мироносиц, которая первой увидела воскресшего Христа и возвестила благую весть его ученикам. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и о главных обычаях и запретах этой даты.

Традиции и обычаи 4 августа, что нельзя делать сегодня

В народном календаре день памяти святой Евдокии называют Авдотья Малиновка, Огуречница или Сеногнойка. Каждое из этих названий связано с августовскими заботами.

На Авдотью Малиновку продолжают собирать малину - из ягод варят варенье, сушат ее для чая. Богатый урожай этих ягод, по примете, обещает хороший урожай зерновых в следующем году.

Название Огуречница напоминает о том, что в этот день стараются закончить сбор огурцов, а также чеснока и лука. По народным поверьям, после Авдотьи огурцы начинают горчить и теряют вкус, а чеснок уже не такой ароматный и полезный. Поэтому хозяйки спешат сделать заготовки на зиму.

Третье название праздника - Сеногнойка - связано с частыми августовскими дождями. Считается, что сырость быстро портит сено, поэтому его стараются как можно скорее убрать с полей под навес.

В этот день также принято ходить в гости, угощать родных пирогами, свежими ягодами и фруктами.

Церковь напоминает, что сегодня, как и всегда, следует избегать греховных поступков: нельзя ссориться, сквернословить, завидовать, жадничать, мстить, распространять сплетни и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Продолжается Успенский пост, поэтому верующие соблюдают установленные пищевые ограничения до праздника Успения Пресвятой Богородицы.

В народе с днем Авдотьи Малиновки связано несколько запретов. Считается, что не стоит брать или давать деньги в долг, иначе это может привести к финансовым трудностям. Также не советуют совершать крупные покупки, продавать имущество или заключать важные сделки, чтобы не стать жертвой обмана и не понести убытки.

По поверьям, в этот день нельзя отдавать или продавать комнатные растения - вместе с ними можно лишиться семейного благополучия, любви и удачи. Еще одна примета советует не надевать одежду черного цвета, чтобы не навлечь неудачи и не отпугнуть достаток.

Кроме того, в народе считали, что в этот день нельзя шуметь у рек, озер и других водоемов, мусорить или проявлять к ним неуважение.

Приметы на 4 августа

В народе верят, что по погоде и природе 4 августа можно узнать, какой будет осень, ноябрь и даже будущий урожай:

стоит ясная и солнечная погода - ноябрь будет теплым;

дождь пошел с утра - к ранней сени с дождями;

в лесу уродилось много малины - в следующем году будет хороший урожай пшеницы и других зерновых;

много росы с утра - к плохому урожаю льна;

густой туман поднимается над лесом - пора отправляться за грибами;

грачи вечером летят на юг - август будет солнечным;

стрекозы летают высоко и медленно – завтра будет тепло.

Главная примета дня гласит: какая погода стоит 4 августа, таким будет и ноябрь.

У кого именины сегодня

По новому церковному календарю день ангела 4 августа именины отмечают Иван, Денис, Антонина, Евдокия (Авдотья).

Считается, что люди, родившиеся в этот день, отличаются целеустремленностью, трудолюбием и стремлением все делать как можно лучше. Они внимательны к деталям, любят порядок и стараются добиваться высоких результатов, но при этом обычно не навязывают свои взгляды окружающим.

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