Солнце успокоилось, но не полностью: что будет с магнитными бурями 5-7 августа (график)

В ближайшие три дня магнитосфера Земли останется преимущественно спокойной, но без полного затишья.

В ближайшие дни серьезных магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным специалистов по космической погоде, с 5 по 7 августа геомагнитная обстановка останется преимущественно спокойной. Это означает, что большую часть времени магнитное поле Земли будет находиться в стабильном состоянии, без сильных возмущений.

Вместе с тем полностью исключать кратковременные периоды повышенной активности нельзя. 5 августа магнитосфера еще может испытывать остаточное влияние недавнего коронального выброса массы, который прошел рядом с Землей. Из-за этого в первой половине суток возможны непродолжительные периоды повышенной геомагнитной активности. Вероятность развития полноценной магнитной бури при этом остается невысокой.

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6 августа ожидается наиболее спокойный день из ближайших. Солнечный ветер, по оценкам специалистов, будет слабым, поэтому заметных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

Однако 7 августа ситуация может немного измениться. Астрономы продолжают анализировать последствия нитевидных извержений, которые произошли на Солнце 3 августа. Связанные с ними корональные выбросы массы, по предварительным расчетам, способны скользящим ударом задеть магнитосферу Земли именно 7 августа.

Магнитные бури 5-7 августа: влияние на здоровье

Большинству людей эти изменения не доставят существенного дискомфорта, однако метеочувствительным людям рекомендуется соблюдать привычный режим сна, пить больше воды и по возможности избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок в дни возможных геомагнитных колебаний.

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