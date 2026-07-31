Рассказываем, что можно принести в храм на Медовый Спас, а что лучше оставить дома.

Аромат свежего меда, золотые колосья и душистые травы – так выглядит один из самых красивых православных праздников августа, Медовый Спас. В этот день верующие молятся о благополучии и Божьем благословении, а также несут в храмы первые плоды нового урожая. Впрочем, не все дары природы можно освящать: в церкви касательно этого есть свои правила. Разберемся, что брать в церковь на Медовый Спас, а что лучше оставить дома.

Что освящают на Медовый Спас - какие есть традиции

Итак, главное, что несут в церковь на Медовый Спас, – это, собственно, мед (желательно - нового сбора). С давних времен он считается символом Божьей щедрости, достатка и благословения человеческого труда. После освящения мед обычно приносят домой, ставят на семейный стол и угощают им родных, друзей и всех, кто нуждается в помощи.

Вместе с медом в храм несут и мак - поэтому праздник часто называют Маковеем. После освящения его используют для приготовления постной выпечки и других домашних блюд. При этом название праздника связано не только с тем, что в это время собирают мак, но и с днем памяти святых мучеников Маккавеев, который отмечается 14 августа.

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Во многих храмах на Медовый Спас также совершается малое освящение воды. Верующие могут принести воду с собой или набрать уже освященную после богослужения. Этот обычай восходит к древним временам, когда в праздник освящали колодцы, родники и водоемы, прося у Бога здоровья и защиты.

Еще из того, что святят на Медовый Спас, можно выделить так называемый "маковейчик": небольшой букет из полевых цветов, душистых трав, колосьев и маковых головок. В него часто добавляют мяту, душицу, календулу, подсолнух и другие растения, собранные в конце лета. После освящения такой букет обычно обвязывают красной лентой и оставляют дома как напоминание о празднике и символ Божьего благословения.

При этом праздничную корзину не стоит наполнять случайными продуктами или превращать в праздничный набор. Ведь главное - не что святить на Медовый Спас, а как его проводить: молиться, благодарить Бога и духовно готовиться к Успенскому посту.

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