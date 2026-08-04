Украина рискует потерять до 3 миллиардов долларов из-за блокады портов, - министр

Альтернативные экспортные маршруты начнут функционировать не раньше конца августа и обеспечат 50% необходимой пропускной способности.

Блокада черноморских портов ставит под угрозу экспорт примерно половины прогнозируемого общего объема зерновых и масличных культур в этом году. Только прямые потери для сельскохозяйственного сектора Украины могут составить от 1,5 до 3 миллиардов долларов. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Значительное количество продукции, а именно чуть более 30 миллионов тонн, не будет экспортировано на международные рынки, если вопрос не будет решен", – говорит Высоцкий.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, в июле было зафиксировано 35 нападений российских оккупантов на суда в портах и 22 – на суда в море, а также 67 ударов по портовым сооружениям. Для сравнения: за весь 2025 год было зафиксировано лишь 14 нападений на суда.

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В результате судовладельцы приостановили заходы в порты Большой Одессы, и ни одно судно не заходило туда почти две недели. Между тем летний сезон сбора урожая в Украине вступает в полный разгар. Цены на масличные и зерновые культуры уже снизились в среднем на 30%, говорит Высоцкий.

"Ситуация чрезвычайно сложная. В некоторых аспектах она даже сложнее, чем в марте-апреле 2022 года", – сообщает Высоцкий.

Альтернативные маршруты для экспорта

Для Украины основными альтернативными маршрутами являются транзит по Дунаю, железнодорожные и автомобильные грузовые перевозки. Железная дорога является основным вариантом. Дунай пострадал от засухи, а уровень воды в реке находится на исторически низком уровне. Он не будет играть значительной роли до октября.

Более того, потребуется время как минимум до конца лета, чтобы вывести альтернативные маршруты на более-менее стабильный операционный уровень. Однако даже тогда они смогут обрабатывать лишь от 50% до 55% месячной пропускной способности черноморских портов, которая составляет около 6 миллионов тонн.

Использование альтернативных маршрутов также приведет к дополнительным расходам производителей в размере от 45 до 50 долларов за тонну по текущим ценам.

По словам Высоцкого, в случае продолжения блокады цены на продукты питания во всем мире могут резко вырасти. Даже если заход судов возобновится завтра, говорит министр, понадобится как минимум месяц, чтобы вернуться к прежнему уровню экспорта.

Остановка морского экспорта из Украины – важные новости

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко предупреждает, что при наихудшем сценарии фермеры понесут существенные убытки, урожай может остаться гнить на полях и на элеваторах, а качество собранного зерна резко ухудшится.

Согласно расчетам премьер-министра Сергея Корецкого, дефицит украинской сельскохозяйственной продукции вызовет инфляционное давление на мировую экономику в размере от 60 до 150 млрд долларов в годовом эквиваленте.

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