Разбираемся, в каких случаях водитель должен пропустить пешехода и когда грозит штраф за непропуск.

Ситуации у пешеходных переходов часто вызывают вопросы даже у опытных водителей.

В частности, не все знают, когда пешеход имеет преимущество в движении и нужно ли останавливаться, если он еще не ступил на "зебру".

Адвокат объяснила, как в таких случаях следует действовать в соответствии с Правилами дорожного движения.

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Кто имеет преимущество на пешеходном переходе

Адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус рассказала в комментарии УНИАН, когда пешеход имеет преимущество в движении и когда водитель должен пропустить пешехода.

По ее словам, пешеход получает преимущество в движении тогда, когда он уже находится на пешеходном переходе.

Есть еще одно правило - пункт 4.16 ПДД, в котором говорится, что пешеход имеет право на преимущество при переходе проезжей части по обозначенным пешеходным переходам, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала. То есть пешеход получает преимущество при переходе проезжей части, а не тогда, когда стоит перед ней.

Водитель должен быть готов к тому, что пешеходы могут начать переход, говорит адвокат. Тем не менее, это не освобождает пешеходов от обязанности перед переходом убедиться в том, что они не создают опасную ситуацию, ведь ответственность за соблюдение правил дорожного движения лежит не только на водителях, но и на пешеходах, просто их у нас редко привлекают к ответственности:

Часто можно столкнуться с тем, что люди не смотрят, движется ли автомобиль, но они также обязаны убедиться в безопасности движения. Пешеходам нужно понимать, что машина не останавливается за секунду, и даже если водитель снижает скорость перед пешеходным переходом, он всё равно движется, а не останавливается, когда люди стоят рядом с пешеходным переходом. Водитель должен остановиться перед "зеброй" только тогда, когда по ней идет пешеход.

Нужно ли пропускать пешеходов, которые стоят возле "зебры"

ПДД не обязывают водителя останавливаться, если пешеход стоит на тротуаре, возле дороги, где есть пешеходный переход, отмечает эксперт. Но водитель должен быть внимательным, снизить скорость перед переходом и быть готовым остановиться, чтобы пропустить пешехода, который вышел на "зебру".

В ПДД говорится, что водитель транспортного средства обязан снизить скорость и, при необходимости, остановиться и пропустить пешеходов на переходе.

Есть ли штраф за непредоставление преимущества пешеходу

По словам адвоката, в статье 122 Кодекса об административных правонарушениях говорится, что могут оштрафовать за непредоставление преимущества пешеходу на нерегулируемых пешеходных переходах. Например, если пешеход вышел на переход, а водитель его не пропустил - не остановился или начал движение перед пешеходом или за ним. Хотя человек и не должен резко менять направление движения, но, тем не менее, он находится на пешеходном переходе, и водитель не должен создавать ему препятствий в движении.

Что касается штрафа за непропуск пешехода, он взимается в размере 20 необлагаемых минимумов (в 2026 году один необлагаемый минимум составляет 17 гривен), то есть 340 гривен.

Также, отмечает адвокат, нельзя объезжать пешехода, находящегося на "зебре" - например, сзади - независимо от расстояния между ним и автомобилем. Пешеход на пешеходном переходе имеет преимущество в движении, и водитель должен предоставить ему возможность беспрепятственно завершить переход.

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справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

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