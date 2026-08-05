В Чехии приготовили неприятный 'сюрприз' для части мужчин из Украины

Для получения временной защиты заявители должны будут доказать, что они выполнили свои призывные обязательства, подав заявку через систему Резерв+.

Уже с 5 августа в Чехии не будут предоставлять статус временной защиты мужчинам призывного возраста из Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар.

Отмечается, что ограничения были согласованы странами-членами Европейского союза. Мужчинам в возрасте от 23 до 25 лет, находящимся в резерве, и лицам в возрасте от 25 до 60 лет, достигшим призывного возраста, запрещено покидать Украину.

"Для получения временной защиты заявители должны будут доказать, что они выполнили свои призывные обязательства, подав заявку через систему Резерв+", - заявила представитель министерства внутренних дел Чехии Адела Диттманнова. Ее слова приводит чешское издание Novinky.

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Важно, что данная мера не будет распространяться на мужчин призывного возраста, получивших защиту до вступления в силу новых изменений, то есть до среды, 5 августа. Мужчины призывного возраста, получившие статус временной защиты в Чехии, имеют право на нее до марта 2027 года, после чего у них будет возможность продлить ее еще на один год.

В Чехии находится более 393 000 беженцев из Украины. Долгое время большинство из них были женщины, но в прошлом году впервые в Чехию приехало больше мужчин из Украины, чем женщин: сейчас их 132 тысячи человек.

Украинские беженцы в Европе

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт призвал лишить украинских мужчин призывного возраста автоматической защиты в Европейском Союзе.

Он заявил, что уклонение от военной службы не может служить основанием для получения защиты. Он подчеркнул, что есть принципиальное отличие от механизма предоставления защиты сирийским мигрантам.

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