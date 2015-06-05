Местные выборы завершат процесс перезагрузки власти - президент

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что местные выборы завершат процесс перезагрузки власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

«Это будут самые важные местные выборы в истории Украины. Они завершат процесс перезагрузки власти: президентские, парламентские и, наконец, местные выборы должны полностью перезагрузить власть в Украине, обновить региональные элиты», - сказал он.

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По его словам, выборы должны быть проведены по самым высоким демократическим стандартам и стать образцом свободного волеизъявления граждан.

Глава государства призвал «не допустить реванша промосковских политических сил и не дать им возможность формировать пятую колонну своих представителей в органах местного самоуправления».