Владельцев жилья обяжут платить 10% налога: что изменится для арендаторов

Президент пока не подписал соответствующий закон.

Так называемый налог на OLX, который Верховная Рада приняла в июне 2026 года, вводит новые правила налогообложения для владельцев жилья, сдающих его в аренду. Об этом говорится в статье УНИАН.

Закон ещё не подписан президентом, но он предусматривает, что с 1 января 2027 года владельцы жилья будут платить в совокупности 10% налогов – 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора вместо нынешних 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

По замыслу авторов инициативы, это должно способствовать выводу рынка из тени, учитывая, что нынешние налоги почти никто не платит. В то же время новые правила могут повлиять не только на арендодателей, но и на весь рынок, в частности на стоимость аренды.

Видео дня

Риэлтор Александр Бойко отмечает, что данная нововведение действительно может сделать рынок более цивилизованным.

"Я бы не драматизировал эти изменения, но и недооценивать их не стоит: для части арендодателей это станет психологическим рубежом, после которого они либо согласятся работать "в белую", либо начнут искать способ сохранить прежний формат", – говорит риелтор Александр Бойко.

По мнению эксперта, часть владельцев жилья сначала будет оценивать, насколько активно государство будет контролировать это направление рынка.

"Но в долгосрочной перспективе рынок всё же может стать более цивилизованным: официальные договоры обеспечат арендаторам большую защиту, а владельцам – более понятные правила игры", – отмечает Бойко.

Риэлтор прогнозирует, что рынок будет постепенно выходить из тени. По его словам, для некоторых арендодателей переход на официальные договоры может стать вполне оправданным шагом, поскольку такой формат устанавливает четкие правила взаимодействия между собственником и арендатором.

Речь идет, в частности, о сроке аренды, размере ежемесячной оплаты, сумме залога, фактическом состоянии жилья и ответственности сторон за имущество. Для арендаторов это, в свою очередь, означает большую защищенность и более понятные условия проживания.

В то же время Бойко допускает, что некоторые арендодатели попытаются компенсировать дополнительные налоговые расходы за счет повышения арендной платы.

В то же время полностью переложить налоговую нагрузку на арендаторов смогут не все.

"Владелец всегда ограничен конкурентными предложениями в конкретном доме, районе и ценовом сегменте, а арендатор – своим бюджетом", – отмечает Бойко.

Аренда жилья – другие новости

Ранее УНИАН писал, что в городах, которые традиционно принимают больше всего первокурсников, цены на аренду жилья за последний год значительно выросли.

Как отмечалось, наиболее доступные цены на аренду однокомнатных квартир в настоящее время фиксируются в Сумах и Харькове, где медианная стоимость составляет 7000 грн в месяц.

Однако динамика в этих городах разная: в Сумах аренда за год подешевела на 7%, тогда как в Харькове подорожала сразу на 56%. Причиной стало постепенное восстановление спроса на жилье, которое подталкивает цены вверх.

Также УНИАН рассказывал, что выгоднее в нынешних условиях – покупать или арендовать жилье.

Как пояснил риелтор Александр Бойко, покупка квартиры в кредит может быть оправданным решением, ведь вместо уплаты аренды человек постепенно инвестирует в собственную недвижимость. В то же время аренда остается более гибким вариантом, особенно для тех, кто не исключает смену работы или переезд в другой город.

Вас также могут заинтересовать новости: