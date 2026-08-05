Не все военнообязанные смогут сохранить бронь.

Несмотря на то что с 1 августа новых правил бронирования не вводили, для многих работодателей этот месяц остается важным. Продолжается переходный период после изменения критериев для критически важных предприятий, поэтому право работников на бронь во многом зависит от того, подтвердил ли работодатель свой статус.

Рассказываем, кто может получить отсрочку, как проходит оформление и почему в бронировании могут отказать.

Ранее мы писали, кто не подлежит мобилизации в Украине в августе 2026 - все основания для отсрочки.

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Как получить бронь от мобилизации в Украине в августе 2026

В августе 2026 года порядок бронирования работников остается прежним. Право на отсрочку по-прежнему зависит не столько от профессии военнообязанного, сколько от того, имеет ли его работодатель статус критически важного предприятия или относится к категории организаций, которым разрешено бронировать сотрудников.

30 мая 2026 года Кабмин принял постановление №692, которым изменил правила для критически важных предприятий частного сектора. Позже правительство установило переходный период, чтобы компании успели привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Так, до 10 августа 2026 года критически важные предприятия должны подтвердить, что соответствуют обновленным критериям. Это позволит им сохранить статус критически важных после 1 сентября и продолжить оформлять бронь для своих работников. Если же предприятие не подаст необходимые документы или не будет соответствовать установленным требованиям, оно может потерять право бронировать сотрудников.

Одним из главных условий остается уровень средней заработной платы. Для большинства частных предприятий она должна составлять не менее трех минимальных зарплат - 25 941 грн. Для предприятий, расположенных на прифронтовых территориях, действует сниженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

Какие профессии дают бронь от мобилизации

Несмотря на распространенное мнение, отдельного перечня профессий, которые автоматически дают право на отсрочку, в Украине нет. Решающее значение имеет не специальность работника, а то, имеет ли его работодатель право бронировать сотрудников.

Чаще всего бронь получают работники предприятий и организаций, имеющих важное значение для обороны, экономики и обеспечения жизнедеятельности страны. Среди них:

сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и исполнителей государственного оборонного заказа;

работники критической инфраструктуры;

специалисты энергетической отрасли;

сотрудники предприятий связи и телекоммуникаций;

работники транспорта и железной дороги;

специалисты предприятий водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и других коммунальных служб;

медицинские работники государственных и коммунальных учреждений;

сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления;

инженеры, технические специалисты;

IT-специалисты и специалисты по кибербезопасности.

Даже если человек работает по одной из этих специальностей, бронь не предоставляется автоматически. Предприятие должно иметь статус критически важного либо относиться к категории организаций, которым разрешено бронировать работников.

Сколько делается бронь от мобилизации

Сам работник оформить бронь самостоятельно не может - документы подает работодатель.

После формирования списка военнообязанных сотрудников предприятие направляет сведения через электронную систему. Если данные заполнены корректно и не требуют дополнительной проверки, оформление обычно занимает несколько дней. В отдельных случаях срок может увеличиться, если потребуется уточнение информации или исправление ошибок.

Как выглядит бронь от мобилизации в Украине и как ее проверить

Сейчас подтверждение бронирования существует в электронном виде.

Если говорить о то, как проверить бронь от мобилизации, то это можно сделать так:

через приложение "Резерв+";

через электронный военно-учетный документ;

через работодателя, который подавал документы на бронирование.

В системе отображается информация о действующей отсрочке и ее сроках.

Можно ли получить бронь, если ты в розыске? Если военнообязанный находится в розыске из-за нарушения правил военного учета, то это может стать причиной проблем с оформлением брони.

Перед бронированием необходимо устранить нарушения - обновить данные, выполнить требования воинского учета и привести документы в порядок.

Почему могут не дать бронь от мобилизации

Основных причин отказа в бронировании есть несколько:

предприятие не имеет права бронировать работников;

организация потеряла статус критически важной;

работник не соответствует требованиям;

есть проблемы с военно-учетными данными;

человек находится в розыске;

документы поданы с ошибками;

предприятие превысило установленный лимит бронирования.

Для большинства предприятий действует ограничение - забронировать можно до 50% военнообязанных работников. Для отдельных сфер предусмотрены исключения, когда квота может быть выше.

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