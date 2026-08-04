Россия сбросила две авиабомбы на центр Краматорска: уже известно о 22 раненых, – ОВА

Российские оккупанты попали двумя авиационными бомбами по центру Краматорска, уже известно о 22 раненых. Об этом в своем Telegram-канале заявил Вадим Филашкин, начальник Донецкой областной военной администрации.
"Россияне сбросили на центр города две авиабомбы, повредили жилые и нежилые здания", – написал он и добавил, что на месте работают все соответствующие службы.
Позже Филашкин сообщил, что число раненых в Краматорске возросло до 22. Враг попал, в частности, в многоэтажное здание.
"Продолжается ликвидация последствий обстрела и поисково-спасательная операция", – отметил глава ОВА.
Удар по другим городам
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 4 августа, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по пригороду Одессы. Повреждены, в частности, здание магазина и пять автомобилей и т. д. В результате атаки люди, находившиеся возле рынка, получили ранения. Речь идет о мужчинах в возрасте 42, 45 и 81 года. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести.