Преображение считалось большим праздником для украинцев ещё с древних времен.

Ежегодно в середине августа христиане отмечают большой церковный праздник Преображение Господне, посвященный проявлению божественной сущности Иисуса Христа. В украинских народных верованиях это событие известно как Яблочный Спас. Для давних украинцев Преображение было значимым торжеством, о чем до наших дней дошли давние приметы.

Что за праздник Преображение Господне

История данного события описана в Новом Завете. Однажды Иисус поднялся на высокую гору вместе с тремя учениками: Иоанном, Петром и Иаковом. На вершине Христос на глазах апостолов преобразился. Библия описывает, что он начал излучать свет, а с небес раздался голос Господа и провозгласил его свои Сыном.

Это событие укрепило веру учеников Христа и дало им силы легче пережить страдания своего учителя. Оно также стало доказательством того, что Иисус является Божьим Сыном.

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Если описать Преображение Господне кратко, то его суть в единстве духовного и божественного начала в образе Иисуса Христа. Праздник показывает духовный потенциал человека, который очистился и наполнился благодатью.

Когда Преображение Господне по старому и новому стилю

Точная дата этого события неизвестна, но условно его принято отмечать по новому стилю 6 августа. Именно в это число можно посетить праздничные богослужения в церкви. На это него же выпадает народный праздник Яблочный Спас. По старому юлианскому календарю Преображение Господне 2026 наступает 19 августа.

Что нельзя делать в праздник Преображение Господне и что можно

В украинских верованиях само Преображение отмечалось скромно - гораздо больший размах имел Яблочный Спас как праздник сбора урожая. Однако у нашего народа есть и несколько преображенских обычаев. Прежде всего стоит посетить богослужение и освятить продукты питания. В корзину кладут яблоки, любые овощи и фрукты, мед и колоски. Считается, что освященная пища исцелит болезни всех, кто ее попробует.

Также на Преображение можно помолиться Господу об избавлении души от грехов, защите от неприятностей и врагов, об излечении душевных и телесных заболеваний. Родители просят благословения и хорошей судьбы для детей.

Не стоит также забывать о церковных обычаях праздника. Поскольку 6 августа выпадает на Успенский пост, в постный период запрещается есть мясную и молочную пищу, а также венчаться.

Кроме того, Преображение Господне - праздник очищения от грехов и духовного роста. Поэтому не стоит поддаваться грехам и вредным привычкам в этот день. Очень важно продемонстрировать свою власть над греховными побуждениями.

Ещё три запрета в Преображение включают воздержание от домашней тяжелой работы, конфликтов и рукоделия. Христианам рекомендуется провести праздник в доброжелательном настроении, примириться с близкими и искренне помолиться.

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