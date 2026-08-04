В США хотели дешево очистить пруды, но создали проблему на десятилетия

Рыбы должны были бороться с водорослями и слизнями.

Более 50 лет назад в США завезли четыре вида азиатских карпов – толстолобика, белого амура, черного амура и пестрого толстолобика – чтобы они естественным путем очищали пруды от водорослей и улиток, сообщает The Times of India. Однако рыба сбежала с ферм и превратилась в одну из самых серьезных проблем, связанных с инвазивными видами в Америке.

Амура завезли ещё в начале 1960-х специально для борьбы с водными сорняками, а толстолобиков – уже в 1970-х, чтобы улучшить прозрачность воды, ведь они питаются водорослями и взвешенными органическими частицами. Черного амура запустили примерно в тот же период – эту рыбу использовали против слизней, моллюсков и паразита – желтого гельминта – в прудах аквакультурных хозяйств, сообщает Иллинойсский университет.

По данным Службы рыболовства и дикой природы США, рыба вырвалась на свободу в 1970-х годах во время наводнений: вода поднялась настолько, что переполнила пруды ферм и очистных сооружений, и карпы попали прямо в русло реки Миссисипи. Исследовательский центр по водным инвазивным видам при Университете Миннесоты уточняет, что толстолобики сбежали именно после сильного наводнения, которое заставило пруды рыбоводческих хозяйств выйти из берегов.

Видео дня

Оказавшись на воле, рыба быстро освоила разветвленную сеть рек. Как отмечает Геологическая служба США, уже через десять лет карпы расселились по рекам Миссисипи, Миссури и Иллинойс, образовав устойчивые популяции на огромной территории.

Виды распространялись по-разному. По данным Службы рыболовства и дикой природы США, белый амур оказался самым распространённым – его обнаружили во всех Великих озёрах, кроме Верхнего озера, тогда как толстолобики и чёрный амур преимущественно остаются в бассейне Миссисипи, хотя их ареал продолжает расширяться на север. В Миннесоте первого амура поймали ещё в 1977 году вблизи Виноны, толстолобика – в 1996-м в озере Сент-Круа, а пестрого толстолобика – в 2008 году в бассейне Миссисипи. Черного амура в водах штата до сих пор не фиксировали.

Проблема инвазивных карповых не только экологическая. Эти рыбы напрямую конкурируют с местными видами за пищу и среду обитания, нарушая пищевую цепь крупных рек Среднего Запада – толстолобики фильтруют воду, забирая планктон, которым питаются веслонос, шеда и молодь промысловой рыбы. А пестрый толстолобик представляет ещё и опасность для людей: он способен выпрыгивать из воды на несколько метров, испугавшись шума мотора лодки, что уже неоднократно становилось вирусными видео в соцсетях – и одновременно представляет реальную угрозу для тех, кто плавает по таким рекам.

В настоящее время федеральные агентства и власти штатов продолжают мониторинг бассейна Миссисипи, чтобы не допустить дальнейшего распространения рыбы в новые водоемы. В Миннесоте с начала 2000-х годов действует отдельная программа сдерживания, которая включает вылов, мечение рыбы и анализ экологической ДНК, а план действий в отношении инвазивных карпов в последний раз обновляли в 2024 году.

Экологические проблемы

Ранее мы писали о другом "зеленом захватчике" – ледяной траве (Carpobrotus edulis), которую ещё в начале 1900-х завезли в Калифорнию из Южной Африки, чтобы укреплять грунт вдоль железнодорожных путей. Сегодня этот суккулент покрыл обширные участки побережья штата, вытесняя местные растения и нарушая естественное движение дюн. По данным организации PlantRight, каждый год один куст разрастается примерно на метр и способен расползться на 50 метров, а его побеги самостоятельно пускают новые корни.

Вас также могут заинтересовать новости: