Размер пенсии по инвалидности не может быть меньше этой суммы.

Для украинцев с тяжелыми травмами и заболеваниями основным источником дохода может быть пенсия по инвалидности. Она назначается только при наличии достаточного количества лет стажа. Для граждан с 3 группой существует гарантированный законодательством минимум, ниже которого выплачивать не могут.

Какая сейчас пенсия у людей с инвалидностью 3 группы

Пенсия у людей с инвалидностью рассчитывается как процент от выплаты, которую они получили бы по возрасту. Украинцы с 1 группой получают 100%, со 2 группой – 90%, а с 3 группой – лишь 50%.

То есть если человек с 3 группой по расчетам должен был бы получать 6000 гривень пенсии по возрасту, то по инвалидности он получит ровно половину этой суммы – 3000 гривень.

Видео дня

В то же время существует гарантированная государством минимальная пенсия по инвалидности. Как сообщает УНИАН адвокат Ирина Боса, выплата не может быть ниже прожиточного минимума нетрудоспособных украинцев. В 2026 году этот показатель вырос до 2595 гривень в месяц. Именно такой будет минимальный размер пенсии по инвалидности 3 группы в Украине, но только если у человека достаточно стажа. Если проработанных лет недостаточно, вместо обычной может быть назначена социальная пенсия по инвалидности.

В августе 2026 года роста минимального размера пенсии ожидать не стоит, ведь его пересматривают ежегодно в марте. Поэтому суммы на этот год уже были проиндексированы.

Для отдельных категорий украинцев минимальная выплата может быть выше. Если речь идет о военнослужащих, то у них сумма привязана к денежному довольствию. Но существует также минимальная военная пенсия по инвалидности - 3 группа не могут получать менее 10 625 гривень. Эта сумма установлена Постановлением Кабмина № 656.

Также отдельные минимальные размеры установлены для "чернобыльцев", сообщает ПФУ. У украинцев с 3 группой, чья инвалидность связана с Чернобыльской аварией, выплаты не могут быть меньше 6813 гривень. Ликвидаторы катастрофы с 3 группой получат не менее 12 392 гривень.

Напомним, что по достижении 60 лет украинец считается пенсионером по возрасту. Однако законодательство предусматривает, что граждане могут получать только один вид государственных выплат. Поэтому человеку придется выбирать, что выгоднее – пенсия по возрасту или пенсия по инвалидности. Для 3 группы почти всегда первая сумма оказывается больше. Поэтому рекомендуется перейти на "возрастные" выплаты, подав заявление в ПФУ.

Вас также могут заинтересовать новости: