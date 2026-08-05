Многолетняя коррупция, неэффективное использование ресурсов и полномасштабное вторжение в Украину привели РФ к самому тяжелому положению со времен распада СССР.

Маркетплейс Wildberries оказался в центре масштабного кризиса, который отражает более глубокие проблемы России, возникшие на фоне украинских ударов по военной и экономической инфраструктуре.

Такое мнение высказал в своей статье Newsweek директор исследовательского центра Турана Джозеф Эпштейн. Он отметил, что за последние недели украинские беспилотники уничтожили 8 логистических центров Wildberries в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодаре и оккупированном Симферополе. По его оценке, компания лишилась более 10% своих складских площадей.

Автор пишет, что восстановление логистической инфраструктуры может стоить около $460 млн, тогда как стоимость уничтоженных товаров, значительная часть которых принадлежала небольшим российским продавцам, и вовсе может исчисляться миллиардами долларов.

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По мнению Эпштейна, проблемы Wildberries являются лишь частью более масштабного кризиса. Он утверждает, что украинские удары также вывели из строя около четверти российских нефтеперерабатывающих мощностей, что привело к ограничениям поставок топлива более чем в половине российских регионов.

Трамп изменил подход к России

Отдельно Эпштейн рассмотрел политику президента США Дональда Трампа. Аналитик отметил, что первоначально второй президентский срок Трампа сопровождался попытками добиться компромисса с Кремлем, но позже американская администрация изменила курс. Это произошло после того, как в Белом доме все убедились, что Кремль не готов к переговорам на условиях, отличных от капитуляции Украины.

Свобода действий Украины

По мнению автора, новая стратегия Вашингтона строится на двух основных принципах. Первым он назвал предоставление Украине большей свободы в применении западного оружия и самостоятельном определении целей для ударов. Эпштейн считает, что именно отказ от прежних ограничений позволил Украине существенно усилить давление на российскую военную и экономическую инфраструктуру.

Ослабление влияния Москвы

Вторым элементом новой американской стратегии Эпштейн назвал активизацию политики США на постсоветском пространстве. По его словам, пока Россия сосредоточена на войне против Украины, Вашингтон расширяет влияние на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Автор считает, что посредничество США в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном существенно ослабляет позиции Кремля в регионе. Он также обращает внимание на укрепление отношений Вашингтона с Казахстаном и Узбекистаном, включая масштабные инвестиционные проекты и расширение политического сотрудничества.

По мнению Эпштейна, государства региона все активнее дистанцируются от Москвы, рассматривая Украину как фактор, определяющий их собственную безопасность.

Таким образом, как подытожил Эпштейн, нынешнее ослабление России стало следствием не только политики США, но и решений самого Кремля. По его мнению, многолетняя коррупция, неэффективное использование ресурсов и полномасштабное вторжение в Украину привели страну к самому тяжелому положению со времен распада СССР.

Автор пришел к выводу, что Россия сегодня значительно слабее, чем была в предыдущие десятилетия, а ее соседи все активнее ориентируются на сотрудничество с Западом.

Другие новости о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 августа Украина разнесла склад Wildberries в Самарской области. Он стал девятым складом, который со средины июля атаковали украинские беспилотники.

Кроме того, ранее западные СМИ писали о том, как соседние с РФ страны готовятся к вероятной войне. Издание отмечало, что все страны-члены нато должны брать пример с них. Речь шла о восточноевропейских странах НАТО, которые выработали собственную модель обороны.

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