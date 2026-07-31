Традиционные медовые шулики с маком по обычаю подают на Медовый Спас.

Маковый, Медовый Спас или Маковей по новому стилю наступает 1 августа. Это день, когда люди несут в церковь мак, продукты пчеловодства и молодые колоски. Освященные лакомства приносят домой и готовят из них богатый стол. Хотя Маковея выпадает на Успенский пост, когда запрещается есть мясо, это не мешало нашим предкам составлять щедрое и разнообразное праздничное меню.

Что нужно готовить на Медовый спас

Поскольку главными продуктами корзины являются мед и мак, именно из них в основном готовят традиционные блюда на Медовый спас. На любом праздничном столе в этот день можно было увидеть пирожки, блины, рулет с маком, булочки, медовые пряники. Такую аппетитную выпечку хозяйки готовили в печи и пробовали всей семьей.

Поскольку одними сладостями сыт не будешь, на столе также были соленые блюда на Медовый спас. Прежде всего это салаты из свежих сезонных овощей, а также тушеная молодая капуста и постные голубцы. Хозяйки варили борщ с фасолью, к которому подавали свежеиспеченный хлеб или пампушки. Запить все это предлагалось узваром или компотом, заправленным медом.

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Медовые шулики на Маковей - традиционный рецепт

Шулики или ламанцы - традиционные украинские лакомства, что пекут на Медовый Спас испокон веков. Это медовые коржики, которые ломают руками и макают в маковое "молочко". По древнему обычаю миску с подливой ставили по центру стола, после чего каждый окунал в нее свой кусочек шулика. Такой ритуал должен был сплотить семью.

Предлагаем вам приготовить шулики с медом и маком по рецепту из книги "Украинские блюда" 1960 года. Лакомство получается настолько вкусным, что вы захотите его приготовить даже без Спаса.

Для приготовления коржей на шулики вам понадобятся такие ингредиенты:

два стакана муки;

одно яйцо;

четыре столовые ложки молока;

щепотка соли;

столовая ложка мёда;

столовая ложка мака;

столовая ложка сливочного масла;

половина чайной ложки соды.

Маковая подливка готовится из следующих продуктов:

3/4 стакана воды;

полстакана меда;

три столовые ложки мака.

Духовку разогрейте до 180°.

Муку просейте через сито. Яйцо разотрите до однородности с медом. Соедините муку с яичной смесью. Добавьте соль, молоко, мытый мак, соду и масло. Замесите упругое тесто и раскатайте в лист толщиной около 3 миллиметров. Выложите его на противень с пергаментом и запекайте корж до готовности (около 15-20 минут). Также по желанию шулики с маком можно приготовить за 5-7 минут на сухой сковороде.

Для подливы промытый и замоченный мак разотрите с помощью ступки или блендера в белую пену. Во время взбивания тонкой струей вливайте кипяток, чтобы сделать маковое "молоко". В горячую смесь влейте мед и размешайте до однородности. В такую подливу окуните коржики.

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