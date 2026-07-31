что пекут на медовый спас

Маковый, Медовый Спас или Маковей по новому стилю наступает 1 августа. Это день, когда люди несут в церковь мак, продукты пчеловодства и молодые колоски. Освященные лакомства приносят домой и готовят из них богатый стол. Хотя Маковея выпадает на Успенский пост, когда запрещается есть мясо, это не мешало нашим предкам составлять щедрое и разнообразное праздничное меню.

Что нужно готовить на Медовый спас

Поскольку главными продуктами корзины являются мед и мак, именно из них в основном готовят традиционные блюда на Медовый спас. На любом праздничном столе в этот день можно было увидеть пирожки, блины, рулет с маком, булочки, медовые пряники. Такую аппетитную выпечку хозяйки готовили в печи и пробовали всей семьей.

Поскольку одними сладостями сыт не будешь, на столе также были соленые блюда на Медовый спас. Прежде всего это салаты из свежих сезонных овощей, а также тушеная молодая капуста и постные голубцы. Хозяйки варили борщ с фасолью, к которому подавали свежеиспеченный хлеб или пампушки. Запить все это предлагалось узваром или компотом, заправленным медом.

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Медовые шулики на Маковей - традиционный рецепт

Шулики или ламанцы - традиционные украинские лакомства, что пекут на Медовый Спас испокон веков. Это медовые коржики, которые ломают руками и макают в маковое "молочко". По древнему обычаю миску с подливой ставили по центру стола, после чего каждый окунал в нее свой кусочек шулика. Такой ритуал должен был сплотить семью.

Предлагаем вам приготовить шулики с медом и маком по рецепту из книги "Украинские блюда" 1960 года. Лакомство получается настолько вкусным, что вы захотите его приготовить даже без Спаса.

что пекут на медовый спас

Для приготовления коржей на шулики вам понадобятся такие ингредиенты:

  • два стакана муки;
  • одно яйцо;
  • четыре столовые ложки молока;
  • щепотка соли;
  • столовая ложка мёда;
  • столовая ложка мака;
  • столовая ложка сливочного масла;
  • половина чайной ложки соды.

Маковая подливка готовится из следующих продуктов:

  • 3/4 стакана воды;
  • полстакана меда;
  • три столовые ложки мака.

Духовку разогрейте до 180°.

Муку просейте через сито. Яйцо разотрите до однородности с медом. Соедините муку с яичной смесью. Добавьте соль, молоко, мытый мак, соду и масло. Замесите упругое тесто и раскатайте в лист толщиной около 3 миллиметров. Выложите его на противень с пергаментом и запекайте корж до готовности (около 15-20 минут). Также по желанию шулики с маком можно приготовить за 5-7 минут на сухой сковороде. 

Для подливы промытый и замоченный мак разотрите с помощью ступки или блендера в белую пену. Во время взбивания тонкой струей вливайте кипяток, чтобы сделать маковое "молоко". В горячую смесь влейте мед и размешайте до однородности. В такую подливу окуните коржики.

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