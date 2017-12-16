С начала года на Львовщине в ДТП погибло более 300 человек
17:47, 16 декабря 2017Происшествия
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Отмечается, что это на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
С начала года на Львовщине в ДТП погибло более 300 человек / фото volynnews.com
Во Львовской области с начала года в ДТП погиб 321 человек, в том числе, 29 детей.
Об этом говорится в данных, опубликованных Департаментом по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
По состоянию на 11 декабря 2017 года во Львовской области в ДТП погиб 321 человек, в том числе, 29 детей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
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Напомним, что с начала года в ДТП в Украине погибло 3058 человек, а свыше 31 тыс. было травмировано.
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