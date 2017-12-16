С начала года на Львовщине в ДТП погибло более 300 человек

Во Львовской области с начала года в ДТП погиб 321 человек, в том числе, 29 детей.

Об этом говорится в данных, опубликованных Департаментом по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

По состоянию на 11 декабря 2017 года во Львовской области в ДТП погиб 321 человек, в том числе, 29 детей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Читайте такжеВо Львове в ДТП погиб волонтер "Самообороны"

Напомним, что с начала года в ДТП в Украине погибло 3058 человек, а свыше 31 тыс. было травмировано.