Полнолуние 5 ноября 2025 года знаменует собой переход к светлому этапу. Оно словно снимает груз с плеч, помогая освободиться от воспоминаний и ситуаций, которые мешали двигаться вперед. Для трех знаков Зодиака именно этот день станет моментом внутреннего облегчения и новой ясности, пишет YourTango.

Энергия Луны в Тельце возвращает ощущение устойчивости, простоты и внутреннего покоя. Все, что раньше вызывало тревогу, постепенно уходит из фокуса внимания, уступая место гармонии и благодарности за то, что есть. Этот период словно стирает следы напряжения, давая возможность восстановить связь с собой и ощутить вкус жизни без лишней суеты.

Для представителей трех знаков это время станет долгожданным выдохом - словно после затянувшегося шторма выглянуло солнце. Полнолуние символизирует завершение цикла и мягко подталкивает к новой фазе - более спокойной, вдохновляющей и благополучной.

Рак

Для вас, Рак, это полнолуние несет примирение и восстановление внутреннего равновесия. Все, что вы переживали в последнее время - обиды, тревоги, споры - постепенно растворится. Энергия Тельца поможет обрести эмоциональную устойчивость и вернуть уверенность в себе.

Сосредоточьтесь на вещах, которые приносят душевный комфорт: уют, доверие, тепло близких. Пятого ноября многое прояснится, и вы почувствуете, что способны справиться с любыми внутренними колебаниями. Главное - не держитесь за прошлое, которое уже исчерпало себя.

Полнолуние помогает вам не только отпустить старые страхи, но и укрепить ощущение безопасности в настоящем. Действуйте мягко, но решительно - это время восстановления и душевного равновесия.

Лев

Для вас, Лев, полнолуние открывает возможность прояснить важные моменты в общении. Все недосказанности и недопонимания, которые раньше мешали, могут быть разрешены, если вы проявите инициативу. Вы почувствуете прилив уверенности и спокойствия, ведь теперь вы сами управляете ситуацией.

5 ноября становится днем внутренней перестройки: то, что вы считали трудностью, обернется свободой. Вы осознаете, что не обязаны подстраиваться под чужие ожидания или терпеть то, что вас тяготит. Просто сделайте шаг вперед и позвольте прошлому уйти.

Эта лунная фаза принесет облегчение - словно пыль оседает, и вы вновь видите путь четко. Успех и равновесие вернутся, как только вы позволите себе быть в потоке жизни, а не бороться с ней.

Козерог

Козерог, для вас это полнолуние станет моментом переосмысления. То, что раньше казалось обязанностью, может превратиться в источник удовольствия. 5 ноября вы поймете, что делать свое дело без давления - настоящее удовольствие.

Вы ощутите, как возвращается уверенность в своих силах. Любые профессиональные сложности перестанут казаться препятствием - они станут задачами, которые вы способны решить спокойно и с удовольствием. Луна в Тельце помогает действовать без суеты и держать курс на стабильность.

Главное - не пытайтесь соответствовать чужим ожиданиям. Ваша сила в умении быть собой и идти своим темпом. Именно это приведет вас к внутренней свободе и ощущению, что жизнь снова под вашим контролем.

