Известна дата премьеры второй части хоррора.

Universal Pictures показала новый трейлер второй части фильма ужасов "Пять ночей с Фредди". Премьера сиквела в кинотеатрах состоится ровно через месяц - 4 декабря.

Как сообщает Screen Rant, события сюжета разворачиваются через год после того, как Эбби (Пайпер Рубио) пытается восстановить связь со своими друзьями-анимантрониками. Обеспокоенный всеми событиями Майк (Джош Хатчерсон) еще больше углубляется в поиски ответов на вопрос о происхождении Фредди Фазбера.

Из нового трейлера зрители смогут лучше понять природу угрозы, которая ждет главных героев. Ролик начинается с того, что Ванесса (Элизабет Лейл) рассказывает о своих кошмарах детства, в которых она убегала от страха от своего отца.

Кроме Хатчерсона и Лейл, в главных ролях появятся Мэттью Лиллард и Скит Ульрих. В частности, Ульрих, который также присоединился к "Крику 7", сыграет одного из ключевых персонажей не только сиквела, но и всей франшизы видеоигр Генри Эмили. Он поможет героям выжить в борьбе против аниматроников.

Пять ночей с Фредди 2 - трейлер

Режиссером "Пять ночей с Фредди 2" стала Эмма Тамми, которая занималась созданием первой части. Фильм вышел в 2023 году и собрал в мировом прокате почти 300 миллионов долларов. Сиквел, который выйдет на экраны уже в декабре, попытается превзойти этот успех.

Ранее исполнитель главной роли Джош Хатчерсон рассказывал, чего ждать зрителям от фильма "Пять ночей с Фредди 2".

