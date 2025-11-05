Первые серьезные изменения фиксировали после того, как РФ самовольно построила мост через Керченский пролив.

Агрессия России против Украины создает серьезные экологические угрозы для Черного моря - специалисты отмечают, что изменения могут превратить его в совсем другой водоем.

Как пишет Крым.Реалии, украинские власти и ученые предупреждают: Керченский мост, военные корабли, подводные лодки, а также топливо и боеприпасы российской армии наносят большой вред морской экосистеме. Если процесс не остановить, Черное море может претерпеть необратимые изменения.

Как появление Керченского моста повлияло на Черное море

Говорится, что первые серьезные изменения фиксировали после того, как Россия, аннексировав Крым в 2014 году, самовольно построила мост через Керченский пролив. Украинские власти отмечают, что это сооружение изменило естественные течения и разрушило среду обитания морских животных.

В представительстве президента Украины в АРК объясняют: у опор моста исчез бентос - организмы, обитающие на дне водоемов, а шум и освещение мешают миграции морских млекопитающих.

Данные NASA подтверждают, что мост влияет и на сезонные процессы в море. Зимой лед задерживается между его опорами, фактически образуя дамбу, что может вызвать удушье рыбы и разрушение берегов в районе Тамани. После введения моста в эксплуатацию ученые начали фиксировать резкое увеличение смертности среди дельфинов.

"После строительства и ввода в эксплуатацию Керченского моста ученые начали фиксировать стремительную динамику смертности дельфинов. Так, и туристы периодически могут наблюдать на пляжах тела китообразных, выброшенных на берег", - отмечают в украинской общественной организации "КрымЅОЅ".

Кроме того, фиксируются и техногенные загрязнения. У крымских берегов неоднократно случались разливы нефтепродуктов с российских судов. Один из самых масштабных инцидентов произошел в конце 2024 года, когда в Керченском проливе потерпели крушение российские танкеры "Волгонефть". Последствия этой утечки для экосистемы моря до сих пор полностью не исследованы.

Ухудшение ситуации в Черном море с начала полномасштабного вторжения

По данным специалистов, с началом полномасштабной войны экологическая ситуация в Черном море резко ухудшилась. Россия превратила оккупированный Крым в базу для своих ракетных систем, авиации, складов боеприпасов и подводных лодок. Постоянные взрывы, учения, "прилеты" и уничтожение топлива приводят к загрязнению морской среды.

В представительстве президента Украины в АРК называют Черное море "полигоном экологического терроризма". По их словам, российские военные заминировали его западную часть, и теперь донные и якорные мины, которые корродируют в воде, высвобождают взрывчатые вещества и тяжелые металлы. Это создает долгосрочную угрозу для всей морской фауны.

Подконтрольные России крымские ученые вместо этого говорят о "расширении биоразнообразия" в Черном море. В 2018 году руководитель отдела Института морских биологических исследований РАН Александр Болтачев заявил, что за 20 лет мониторинга обнаружили 26 новых видов рыб, половина из которых уже образовала стабильные популяции.

Появление инвазивных видов в Черном море

Впрочем, даже российские специалисты признают появление опасных для местной экосистемы инвазивных видов. В частности, в водах Черного моря появился корейский окунь (Sebastes schlegelii), завезенный предположительно с судами, доставлявшими устриц крымским фермам. В РАН предупреждают: этот вид может существенно изменить баланс морской экосистемы, вытесняя местную фауну.

В 2024 году ученые Морского гидрофизического института РАН сообщили об изменениях в популяции копеподов (Calanus euxinus) - мелких рачков, которые являются ключевым элементом пищевой цепи в Черном море.

"Это основа трофической пирамиды всей экосистемы Черного моря. Если выбить эту "табуретку", начнутся каскадные изменения, и это будет уже совсем не то море, которое мы знаем", - подчеркнул ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей РАН Виктор Мельников.

Ситуация в Черном море

Напомним, заместитель директора по науке, старший научный сотрудник Украинского научного центра экологии моря Виктор Коморин рассказывал УНИАН, что с начала полномасштабной войны Черное море подверглось значительной антропогенной нагрузке.

В частности, выросли объемы поступления в акваторию биогенных веществ, таких как азот, фосфор, нитраты, количество которых увеличивается из-за разрушения в результате обстрелов прибрежной инфраструктуры, загрязненной воды рек и тому подобное.

Также в море попадают тяжелые металлы, нефтепродукты, взрывчатые вещества, фрагменты различных боеприпасов, кораблей, самолетов, ракет, дронов и все это содержит горючее, масла, металлы, полимеры и тому подобное. В результате море теряет производительность, в нем распространяется очень много фитопланктона, в придонных слоях воды начинается гипоксия.

