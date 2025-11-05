Лидером по количеству перепроданных автомобилей остался Volkswagen.

В октябре на внутреннем рынке Украины сервисными центрами МВД было зарегистрировано 77,8 тысячи сделок купли-продажи подержанных легковых автомобилей. Такие данные приводят специалисты Института исследований авторынка.

Общее количество договоров не существенно изменилось по сравнению с сентябрем этого года, но оказалось на 8,7% меньше, чем в прошлом году, в октябре 2024 года.

Лидером по количеству перепроданных автомобилей остался Volkswagen, показатели которого среди внутренних покупателей составили более 9,5 тысячи сделок. Специалисты связывают это с преимуществами бренда, среди которых удобство, доступность и ликвидность его моделей. Сразу за Volkswagen идут ВАЗ/Lada (4,6 тысячи сделок) и Renault (4,5 тысячи сделок).

Если говорить о моделях, то здесь на первом месте оказался Volkswagen Passat - 2735 украинцев в октябре выбрали эту машину. Сразу за ней следуют Daewoo Lanos и Skoda Octavia с показателями в 2549 и 2375 сделок, соответственно.

Если говорить о премиум-сегменте, то в прошлом месяце на внутреннем рынке новых владельцев нашли две Ferrari, три Rolls-Royce, десять Bentley и 21 автомобиль Maserati. Самой старой машиной, сменившей владельца в октябре, стал ГАЗ М-20А 1951 года выпуска.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце украинцы приобрели рекордное за последние 13 месяцев количество новых легковых машин, которое составило 7,8 тысячи единиц. Лидером среди всех брендов стал китайский BYD.

Также сообщалось, что в октябре десять самых популярных моделей сформировали чуть менее 40% отечественного рынка новых легковых автомобилей. Возглавил список электромобиль Volkswagen ID.UNYX, который имеет стильный дизайн и передовые технологии безопасности.

