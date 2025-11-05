Против чиновников ВККС открыто уголовное производство за махинации с отбором судей, - нардеп Власенко

Пасечнику было сложно ответить, почему самые высокие баллы получали его родственники, действующие члены ВСП и личный помощник.

По заявлению Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которую возглавляет народный депутат Сергей Власенко, открыто уголовное производство против должностных лиц Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Председатель ВККС Андрей Пасечник не смог объяснить обстоятельства проверки работ кандидатов, находясь на лечении, и высокие баллы родственников и помощника, сообщает УНН.

"По заявлению нашей ВСК были внесены в ЕРДР сведения о преступлении, совершенном должностными лицами ВККС при организации и проведении конкурса на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов", - написал Власенко

Видео дня

Также он обнародовал видео, которое назвал "эпическим", где председатель ВККС Андрей Пасечник не смог объяснить каким образом он проверил 210 практических заданий кандидатов в судьи, находясь при этом на лечении в "Феофании".

Также Пасечнику было сложно ответить, почему самые высокие баллы получали его родственники, действующие члены ВСП и личный помощник Пасечника Руслан Раимов. На заседании ВСК обратили внимание, что проверка работ происходила не в системе ВККС, а в ручном режиме - сам Пасечник объяснил, что работы ему передал некий человек, чье имя он не может назвать, а сами работы он якобы сжег после проверки.

По итогам обнародованной на заседании ВСК информации члены Временной следственной комиссии единогласно пришли к выводу, что установленные во время допроса обстоятельства могут свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства, а также других норм, регулирующих процедуру отбора судей.