Усложнение погоды начнутся уже сегодня вечером.

В Украине на 5 и 6 ноября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, усложнения погоды стоит ожидать уже сегодня вечером.

"Вечером 5 ноября, ночью и утром 6 ноября в западных, северных и восточных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.

Из-за тумана в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

О том, что в Украине будут туманы, предупредила и синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 6 ноября на территории Украины погоду будет формировать антициклон Vianelde. Этот атмосферный центр обеспечит спокойные и сухие погодные условия с легким ветром и без осадков. В то же время есть один нюанс - такая синоптическая ситуация способствует образованию туманов.

"Такая синоптическая ситуация в ноябре почти идеальна для возникновения туманов, чем они и пользуются", - отметила Диденко.

Температура воздуха будет оставаться комфортной: ночью +3...+8°, днем +10...+14°, на юге - до +16°.

Синоптик также добавила, что после 11 ноября в Украину придет похолодание.

