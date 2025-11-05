В Украине на 5 и 6 ноября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, усложнения погоды стоит ожидать уже сегодня вечером.
"Вечером 5 ноября, ночью и утром 6 ноября в западных, северных и восточных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в прогнозе.
Из-за тумана в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода в Украине
О том, что в Украине будут туманы, предупредила и синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, 6 ноября на территории Украины погоду будет формировать антициклон Vianelde. Этот атмосферный центр обеспечит спокойные и сухие погодные условия с легким ветром и без осадков. В то же время есть один нюанс - такая синоптическая ситуация способствует образованию туманов.
"Такая синоптическая ситуация в ноябре почти идеальна для возникновения туманов, чем они и пользуются", - отметила Диденко.
Температура воздуха будет оставаться комфортной: ночью +3...+8°, днем +10...+14°, на юге - до +16°.
Синоптик также добавила, что после 11 ноября в Украину придет похолодание.