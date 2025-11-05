Певица провела время с дочкой на пляже.

Украинская певица Вера Брежнева впервые за долгое время показала младшую дочь.

В своем Instagram артистка опубликовала новые кадры с 15-летней Сарой Киперман. Звездная мама вместе с дочкой позировала на пляже за границей.

"Мама-дочь. Скучаю по нашей третьей", - написала Брежнева, намекая на свою старшую дочь Соню.

К слову, Вера и Сара выбрали похожие образы, а именно белые майки и синие джинсы. А еще добавили темные солнцезащитные очки.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами исполнительницу и ее дочь в комментариях:

"Невероятные"

"Прекрасные девушки"

"Вау! Как подросла Сара. Вы как подружки"

"Какие красавицы".

К слову, у Веры есть две дочери. Старшая дочь - 24-летняя Соня от отношений с политиком и бизнесменом Виталием Войченко. Сейчас девушка живет в Соединенных Штатах Америки. Младшая - 15-летняя Сара, которая родилась в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом.

Напомним, ранее Вера Брежнева показалась на публике в образе за более 50 тысяч гривень. Она поразила стильным "луком" на неделе моды в Париже.

