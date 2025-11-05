Украинская певица Вера Брежнева впервые за долгое время показала младшую дочь.
В своем Instagram артистка опубликовала новые кадры с 15-летней Сарой Киперман. Звездная мама вместе с дочкой позировала на пляже за границей.
"Мама-дочь. Скучаю по нашей третьей", - написала Брежнева, намекая на свою старшую дочь Соню.
К слову, Вера и Сара выбрали похожие образы, а именно белые майки и синие джинсы. А еще добавили темные солнцезащитные очки.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами исполнительницу и ее дочь в комментариях:
- "Невероятные"
- "Прекрасные девушки"
- "Вау! Как подросла Сара. Вы как подружки"
- "Какие красавицы".
К слову, у Веры есть две дочери. Старшая дочь - 24-летняя Соня от отношений с политиком и бизнесменом Виталием Войченко. Сейчас девушка живет в Соединенных Штатах Америки. Младшая - 15-летняя Сара, которая родилась в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом.
Напомним, ранее Вера Брежнева показалась на публике в образе за более 50 тысяч гривень. Она поразила стильным "луком" на неделе моды в Париже.