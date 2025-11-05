В Соединенных Штатах, на первых крупных выборах, которые состоялись после возвращения Дональда Трампа на пост президента, представители Демократической партии одержали несколько побед. В частности, в трех ключевых гонках - выборах мэра Нью-Йорка и губернаторов штатов Вирджиния и Нью-Джерси. И ситуация здесь достаточно интересная.

Во-первых, в Нью-Йорке с рекордным показателем для городской гонки - более 2 миллионов избирателей - победил социалист Зохран Мамдани. Он много наобещал, и большой вопрос, как он это будет воплощать. Ведь ни бюджетно, ни политически у него ничего для этого не рассчитано (в его программе - повышение налогов для корпораций и богатых, бесплатные детсады и транспорт, замораживание арендной платы и т.д.).

Во-вторых, пока трудно сказать, насколько это большая победа для демократов. Так, в Нью-Йорке Мамдани победил с наибольшей разницей. В других случаях тоже победили демократы, однако их лидерство здесь - аналогичное лидерству республиканцев в общенациональном конгрессе. То есть, оно минимальное и, по сути, не рабочее. Кроме того, стоит принимать во внимание, что сейчас минимальные рейтинги у Трампа. Поэтому минимальные рейтинги и самой Республиканской партии.

Но это - то, чего стоит ждать и на промежуточных выборах (выборы трети Сената США запланированы на 3 ноября 2026 года). Ведь - просто статистика - среди современных американских президентов (в 21 веке) ни один не сохранял лидерство в Конгрессе после промежуточных выборов.

Учитывая, что Трамп статистически наименее популярен (и единственный, кто его догонял по отсутствию популярности - это Трамп первого президентского срока), то мне кажется, ему сохранить это большинство точно не удастся.

Единственный вопрос - вопрос внутреннего распределения в партии. Да, республиканцы теряют большинство - ок. Но какая часть будет за Трампа, а какая будет консервативной? То же касается и демократов, ведь у них в фаворе сейчас много социалистов. Условно, готовы ли будут центристы, вся партия поддержать социалиста Мамдани только потому, что он с ними одного цвета?

Таким образом, самая большая интрига дальше будет не в том, кто сколько займет позиций, а как вообще будут выглядеть партии. То есть, будут ли это классическая Республиканская партия и классическая Демократическая партия.

И еще один момент - несмотря на то, что Трамп уже отреагировал на победу Мамдани, и, очевидно, будет разбрасываться лозунгами и в дальнейшем, он, понимая, что дает ему держать за собой контроль над республиканцами, предлагает и абсолютно инструментальные вещи. То есть, когда запахло жареным, человек-лозунг решает быть человеком действия.

Лишь один пример: в свое время Трамп был одним из тех, кто во времена президентства Барака Обамы подстрекал республиканцев к использованию процедуры филибастера (это тактика бессрочного затягивания дебатов, чтобы заблокировать законопроект - абсолютно бессмысленная, но юридически разрешенная операция). Но сейчас, как только стало понятно, что в Нью-Йорке побеждает демократ Мамдани, как только появляется опрос, что республиканцы могут потерять контроль над палатой и Сенатом, Трамп начинает пушить тему отмены филибастера при первой же возможности. То есть, выступает за изменение правил, изменение процедуры. И, несмотря на кучу лозунгов, Трамп начинает во всех этих процедурах прекрасно разбираться и явно пытается уменьшить потенциальный инструментарий для демократов, когда они придут к власти в Конгрессе.

Александр Краев, политолог, директор программы "Северная Америка" украинской исследовательской группы "Украинская призма"