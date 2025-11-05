После 11 ноября в Украине похолодает после 11 ноября

В четверг, 6 ноября, на погоду в Украине будет влиять антициклон Vianelde. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Этот антициклон обусловит стабильную спокойную погоду со слабым ветром и без осадков, однако есть нюанс.

"Правда, такая синоптическая ситуация в ноябре почти идеальна для возникновения туманов, чем они и пользуются", - отметила синоптик.

По ее словам, 6 ноября будут туманы, поэтому водителям надо быть внимательными на дорогах.

Температура воздуха будет комфортной. Ближайшей ночью ожидается +3...+8 градусов, завтра днем +10...+14,а на юге до +16 градусов.

"После 11-го ноября похолодает", - напомнила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве завтра также есть вероятность тумана. Дождей в столице 6 ноября не предвидится. Максимальная температура воздуха в течение дня составит около +10 градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье будет даже еще теплее.

Ранее Наталка Диденко сообщала, что с 6 по 10 ноября в Украине ожидается очередное потепление, после которого температура воздуха заметно снизится.

Начиная с 11-12 ноября, прогнозируется существенное похолодание: ночью возможны "минусы", а днем температура постепенно будет снижаться до +2...+8 градусов во второй половине следующей недели.

