6 ноября 2025 года, к 80-й годовщине Нюрнбергского процесса, в кинотеатрах Украины выходит исторический триллер "Нюрнберг" (Nuremberg) о противостоянии "второго после Гитлера" нацистского лидера Германа Геринга и американского психиатра Дугласа Келли.

УНИАН вместе с дистрибуторской компанией Adastra Cinema рассказывает все, что нужно знать об этой ленте, описанные в которой события становятся вновь актуальными в наше время.

О чем фильм

Лента рассказывает о реальных событиях. Дуглас Келли – психиатр времен Второй мировой войны, которого пригласили оценить психологическое состояние нацистских лидеров и определить, являются ли они вменяемыми. Но в процессе работы Келли становится все более одержимым идеей понимания зла, анализируя разум ближайшего соратника Гитлера – Германа Геринга. Это может пригодиться Нюрнбергскому трибуналу – первому международному процессу над военными преступниками, но и одновременно поставить его результаты под сомнение.

"Я хотел создать что-то вневременное, как большие исторические триллеры, на которых я вырос – "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе", "Аполлон-13" и "Слава", – фильмы, которые рассказывают о действительно серьезных темах, но в то же время являются зрительскими", – говорит режиссер и сценарист Джеймс Вандербилт, до этого наиболее известный по сценарной работе ("Зодиак" Дэвида Финчера, "Новый Человек-паук" Марка Уэбба, "Крик 5" Тайлера Джиллетта). Как самостоятельный режиссер он дебютировал в 2015 году с политической драмой "Правда" с Кейт Бланшетт и Робертом Редфордом.

В основу фильма "Нюрнберг" положена книга Джека эль Хая "Нацист и психиатр", украинский перевод которой недавно вышел в издательстве "Наш формат".

Психологические игры двух оскароносных актеров

Главные роли в "Нюрнберге" исполнили сразу два лауреата "Оскара". Так, Дугласа Келли сыграл Рами Малек, обладатель награды американской киноакадемии как лучший актер за воплощение образа Фредди Меркьюри в "Богемной рапсодии". При этом в Германа Геринга на экране перевоплотился Рассел Кроу, обладатель "Оскара" за роль Максимуса в "Гладиаторе".

Впрочем, для обоих оскароносцев, несмотря на весь их опыт, работа над "Нюрнбергом" стала настоящим вызовом.

"Я был довольно смущен, пытаясь сыграть персонажа, который иногда сочувствует нацистам – или воспринимается нами как тот, кто им сочувствует, – признается Рами Малек. – Келли, по его собственным словам, прибыл в Нюрнберг, чтобы "рассекать зло". Но потом он обнаружил, что в Геринге нет ничего уникально злого. Вместо этого он увидел человека, который мог быть настолько же очаровательным, остроумным и преданным своей семье, насколько он был безжалостно нераскаянным в совершении величайших зверств в истории человечества. И тогда мой герой осознал, что по большому счету любой в любой момент в любом политическом ландшафте может быть способен на подобные зверства. И, думаю, это осознание стало для него настоящим шоком".

В свою очередь Рассел Кроу признается, что съемки непосредственно судебного процесса над Германом Герингом "были, вероятно, одними из самых сложных, самых захватывающих и самых резонансных дней, которые он когда-либо проводил на съемочной площадке".

"Мы любим оглядываться на нашу историю, на 3000 или 1000 лет назад, и отмечать, насколько зверски мы тогда вели себя. Но посмотрите вокруг: прямо сейчас, друзья, количество приграничных столкновений или активных войн по всему земному шару больше, чем когда-либо. Так что мы все еще звери. Последняя цитата в нашем фильме звучит так: "Если вы хотите знать, на что способен человек, вы должны посмотреть на то, что этот человек уже сделал", – добавляет актер.

Кроме Малека и Кроу, яркую игру в фильме также показали Майкл Шеннон ("Перл-Харбор", "Форма воды", "Достать ножи", "Человек из стали"), воплотивший образ обвинителя от США Роберта Джексона, Лео Вудалл ("Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", сериал "Белый лотос"), сыгравший военного переводчика с немецкого Хови Триеста, и Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", "Солтберн", сериал "Локи"), которому досталась роль британского юриста Дэвида Максвелла Файфа.

"Вы отправляетесь с ними в поездку, в эмоциональное путешествие. Для меня было очень важно, чтобы актерская часть была правильной. И для меня было очень важно, чтобы весь исторический материал был правильным", – подчеркивает Вандербилт.

Максимальная историческая достоверность

Нюрнбергский процесс длился с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. В течение этого времени суд рассмотрел дела более 20-х представителей высшего нацистского командования, обвиняемых в военных преступлениях и организации жестокой систематической геноцидной кампании, которая убила 11 миллионов евреев и представителей других групп.

То, что эту темную страницу истории стоит донести до современной молодой аудитории, стало важной идеей для Джеймса Вандербилта, и в конце концов он написал сценарий и срежиссировал "Нюрнберг", потратив в общей сложности 13 лет на детальную разработку и финализацию этого масштабного проекта.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Нюрнберга" состоялась в сентябре 2025 года на международном кинофестивале в Торонто, где лента вызвала громкие овации. Особенно критики и зрители хвалили актерскую игру в фильме, отмечая, что исполнители главных ролей имеют все шансы претендовать на топовые награды этого сезона.

"Нюрнберг" впечатляет не только потрясающей игрой Кроу – в роли больше жизни, подобных тем, что определили раннюю часть его карьеры, – но и всем актерским ансамблем, который позволяет как сомневаться, так и сочувствовать людям, совершившим эти преступления", – пишет рецензент TheWrap.

Между тем, The Hollywood Reporter резюмирует: "Благодаря плеяде мощных актерских работ, во главе с Расселом Кроу, Рами Малеком и Майклом Шенноном, эта уверенная режиссерская работа выглядит как потенциальный претендент на сезон кинонаград".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 69% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

