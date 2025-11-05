Местный нефтеперерабатывающий завод остановил переработку сырой нефти.

Российский черноморский порт Туапсе приостановил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод остановил переработку сырой нефти после атаки украинских беспилотников 2 ноября. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на свои источники в отрасли и данные по отслеживанию судов.

"Источники сообщили, что нефтеперерабатывающий завод, контролируемый "Роснефтью", который экспортирует большую часть своей продукции, на следующий день прекратил переработку из-за повреждения портовой инфраструктуры", - пишет издание.

При этом до атаки ожидалось, что порт Туапсе в ноябре увеличит экспорт нефтепродуктов.

Кроме того, согласно данным LSEG (London Stock Exchange Group) по отслеживанию судов, во время атаки в порту стояли три танкера для погрузки нафты, дизельного топлива и мазута.

"По состоянию на среду все суда были перемещены с причалов и стояли на якоре вблизи порта, как показывают данные", - отмечает Reuters.

Мощность НПЗ в Туапсе составляет 240 000 баррелей нефти в сутки, он производит нафту, мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы. Он в основном поставляет продукцию в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию.

Атаки по российским нефтяным заводам

В ночь на воскресенье, 2 ноября, в порту Туапсе беспилотниками поражен нефтяной терминал. Источники УНИАН в спецслужбах сообщали, что в результате прилетов загорелся танкер и выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера.

В ночь на 3 ноября Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ - одного из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

А 4 ноября украинские дроны атаковали "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", которое является одним из ведущих российских НПЗ. Завод обеспечивает, в частности, Московский регион. Ведь на него приходится около 30% потребления бензина в стране.

