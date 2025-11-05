Власти хотят повысить уровень рождаемости в стране и улучшить поддержку молодых семей.

С 1 января 2026 года при рождении ребенка его родители смогут получить выплату в размере 50 тысяч гривень.

За соответствующий закон № 13532 проголосовала 5 ноября Верховная Рада 294 голосами "за".

Как отмечают инициаторы законопроекта, он создаст условия для повышения уровня рождаемости и окажет поддержку семьям в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения. В дальнейшем размер помощи будет пересматриваться отдельно каждый год в рамках принятия закона о Госбюджете.

Кроме этого, предусматривается выплата 8 тысяч гривень по программе "еЯсли" - поддержка по уходу за ребенком от 1 до 3 лет. А также дополнительные 7 тысяч гривень для беременных женщин, которые официально не работают.

Отдельно в принятом законе прописан пункт о предоставлении первоклассникам в следующем учебном году так называемого "пакета школьника" в размере 5 тысяч гривень на приобретение школьной одежды, книг и канцтоваров.

Что изменится для родителей согласно закону № 13532

Предварительно принятый сегодня законопроект был принят в первом чтении в середине августа. Согласно ему, единовременная выплата будет осуществляться за рождение ребенка, независимо от того, есть ли уже у родителей другие дети и сколько их.

Предыдущая выплата составляла 41 280 грн, причем она была разбита на ежемесячные платежи.

Другие социальные выплаты в Украине - последние новости

С 15 ноября по 15 декабря 2025 года украинцы могут оформить заявку на выплату единовременного пособия в размере 1000 гривень. На это в бюджете уже заложено 10 миллиардов гривень. Как отметила глава Кабмина Свириденко, она не считает подобные выплаты посреди войны популизмом.

Кроме этого, каждая семья в Украине с низким доходом может рассчитывать на дополнительные выплаты. Финансовая помощь для них составит 6 500 грн.

