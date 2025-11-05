Благодаря новому дизайну консоль стала холоднее и теперь потребляет меньше энергии.

Автор YouTube-канала Not From Concentrate создал миниатюрную версию Playstation 5, уменьшив объем консоли до 6 литров, что примерно на 60% меньше оригинальной приставки.

Несмотря на уменьшенные габариты, кастомная сборка не только поддерживает полноразмерные SSD M.2, но и работает прохладнее и потребляет меньше энергии.

По словам автора, обычная PS5 во время тестов стабильно потребляла 230-235 Вт при температуре в 59 градусов. После переделки мини-консоль снизила потребление до менее чем 220 Вт, а температура упала до 50 градусов.

Главный секрет конструкции - напечатанный на 3D-принтере увеличенный воздухозаборник с глубокими каналами, улучшенной циркуляцией воздуха и неопреновым уплотнителем, препятствующим повторному нагреву. Дополнительно охлаждение обеспечивают вентиляторы Noctua.

Сборку можно повторить самостоятельно, автор продает цифровой набор файлов за 11 долларов. В него входят STL-модели для 3D-печати, иллюстрированное руководство и список комплектующих.

Ранее мы рассказывали, что блогер показал, что внутри новой версии Playstation 5 с SSD на 825 ГБ. Эта ревизия понемногу будет заменять привычную консоль в Европе.

