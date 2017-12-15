Во Львовской области в ДТП погиб 23-летний военнослужащий

В Яворовском районе Львовской области 14 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 23-летний военнослужащий. Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, ДТП произошло в 03.20 вблизи города Яворов.

Отмечается, что 32-летний житель Яворовского района, управляя автомобилем Opel Sintra, вне пешеходного перехода совершил наезд на военнослужащего по контракту, жителя села Качановка Тернопольской области, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

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Как уточнили в Главном управлении Нацполиции области, в результате дорожно-транспортного происшествия также пострадала 18-летняя пассажирка иномарки, которую после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, - наказывается лишением свободы на срок до восьми лет).

Как сообщал УНИАН, в Киеве произошло масштабное ДТП с эвакуатором, два человека пострадали.